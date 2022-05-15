توجيهات رئاسية عاجلة بشأن أوائل خريجى الجامعات المتخصصة

جدة - نرمين السيد - وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان؛ وجه الرئيس بالتوسع فى منحة "مبادرة مصر الرقمية" التى تستهدف أوائل خريجى الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفورى فى مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتى تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

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