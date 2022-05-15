المنطقة الغربية العسكرية تستقبل زيارة للأطفال من المدن والقرى الحدودية

جدة - نرمين السيد - استقبل اللواء أركان حرب محمد عز الدين جحوش، قائد المنطقة الغربية العسكرية، وفداً من جمعية الأمل للصم وضعاف السمع، وعددا من الأطفال والنشء بالمدن والقرى الحدودية التى تقع بنطاق المنطقة الغربية العسكرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة.





يأتى ذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم روح الولاء والانتماء لدى أبناء المجتمع المصرى من محافظة مرسى مطروح وتعميق أواصر ارتباطهم بالقوات المسلحة. وتضمنت الزيارة تقديم عرض للموسيقات العسكرية وزيارة القاعة التاريخية، وعدد من المنشآت التابعة لقيادة المنطقة الغربية العسكرية ومشاهدة فيلم وثائقى تناول تاريخ المنطقة الغربية العسكرية منذ نشأتها وإسهاماتها فى تطوير ودعم القطاع المدنى بمختلف المجالات، كما تضمنت الزيارة فقرة ترفيهية للأطفال وتوزيع الهدايا العينية عليهم. وفى ختام الزيارة أعرب الزائرون عن مدى تقديرهم لرجال المنطقة الغربية العسكرية وما يقومون به من تضحيات للحفاظ على أمن مصر عبر الاتجاه الاستراتيجى الغربى فضلاً عن الدور الفعال فى دعم المشروعات التنموية بمختلف المدن والقرى الحدودية.

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