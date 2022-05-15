عاجل- الرئيس السيسى يوجه بالسماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بمقر

جدة - نرمين السيد - وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول متابعة المشروعات القومية الخاصة بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لجذب الاستثمارات، حيث وجه الرئيس بما يلى:

- تأسيس الشركات عن طريق الإخطار رقمياً من خلال منصة تقام لهذا الغرض، وذلك فى إطار إزالة جميع المعوقات أمام الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

- السماح بفتح الشركات الافتراضية دون التقيد بضرورة وجود مقر فعلى لها، وذلك بهدف توفير النفقات والتسهيل على تلك الشركات.

- تسهيل اشتراطات إقامة شركات الفرد الواحد.

- التوسع فى إقامة المناطق التكنولوجية الاستثمارية الحرة، وكذا التوسع فى الإعفاءات الضريبية للشركات الناشئة.

- تفعيل القوائم البيضاء لاستيراد المكونات الإليكترونية للشركات المتخصصة.

وفيما يتعلق بمشروعات وزارة الاتصالات الخاصة بمحور التنمية البشرية وبناء الإنسان، وجه الرئيس بالتوسع فى منحة "مبادرة مصر الرقمية" التى تستهدف أوائل خريجى الجامعات المتخصصة، فضلاً عن البدء الفورى فى مبادرة "أشبال مصر الرقمية"، والتى تسعى إلى تدريب طلبة المدارس المتفوقين على علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وعرض الدكتور عمرو طلعت تطورات إنشاء مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وكذلك مركز تصميم الإليكترونيات الذى سيحتضن الشركات المتخصصة فى هذا المجال، كما اطلع الرئيس على نشاط مراكز "إبداع مصر الرقمية" فى مرحلتها الأولى، موجهاً بالانتهاء من مراحلها المتبقية فى مختلف محافظات الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن وزير الاتصالات عرض الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار تعزيز محور التحول الرقمى وتدعيم البنية التحتية والمعلوماتية، بما فى ذلك مشروع الرقم القومى للعقارات وكذلك تطورات مشروع حوكمة أملاك الدولة لترشيد إدارتها.

وتم أيضاً استعراض جهود الحكومة للانتهاء من الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، حيث أوضح وزير الاتصالات أن الحكومة قد أتمت رقمنة كل الملفات الورقية فى جميع الوزارات والجهات الحكومية والتى بلغت حوالى 150 مليون وثيقة.