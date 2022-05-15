عاجل- مدبولى: قانون جديد لإعفاء المنشآت الصناعية من الضرائب لمدة 5 سنوات

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستطلق خلال الفترة المقبلة، قانونا جديدا يعفى المنشآت الصناعية والتنموية التى ستنشأ فى مدن الجيل الرابع من الضرائب لمدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات.





وأضاف مدبولى، أن الحكومة ستعمل على التوسع فى إصدار الرخصة الذهبية خلال الفترة القادمة والتى تمنح موافقة واحدة للمشروع باختيار الهيدروجين الأخضر، صناعة السيارات الكهربائية، البنية التحتية ومنها تحلية ماء البحر والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عالمى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من المسؤولين بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف بعقد هذا المؤتمر، خلال حضوره فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية شهر رمضان الماضى، وذلك لعرض تفاصيل رؤية وتحركات وخطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويتطرق المؤتمر لما يعرف بـ"وثيقة ملكية الدولة" التى تتضمن الآليات والتفاصيل الخاصة بتنظيم وجود الدولة فى القطاع الاقتصادى، وتعاملها مع بعض الملفات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.