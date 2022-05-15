حماية المستهلك يشن 697 حملة بالمحافظات خلال شهر أبريل

جدة - نرمين السيد - يأتى ذلك فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية بشأن ضرورة ضبط الأسواق ومكافحة احتكار السلع وإتاحة السلع الأساسية بالأسعار العادلة، وملاحقة المتلاعبين بقوت الشعب فى ظل الظروف الراهنة، والأزمة الروسية الأوكرانية وتبعاتها الإقتصادية على دول العالم ومنها مصر.

وأسفرت الحملات عن المرور على 10474 منشأه تجارية لبيع المواد الغذائية وضبط 302.253 طن مواد غذائية، منها مجهولة المصدر وبدون بيانات ومنتهية الصلاحية وحجب سلعة، وتحرير 1955 محضرا للمنشآت المخالفة، وجائت المخالفات للكميات المضبوطة بين (سلع مجهولة المصدر وسلع بدون بيانات مدونة على المنتج وعدم صلاحية للإستهلاك الآدمى وحجب السلع عن التداول).

وتم ضبط: 90270 لتر زيت طعام، و77.601 طن مواد غذائية مختلفة، و38.080 طن اللحوم والأسماك، و42.532 طن دقيق، و 25.149 طن (أرز / مكرونة)، و21.500 طن (ملح)، و7.121 طن (سكر)، و11565 عبوة معلبات، و7287عبوة سجائر