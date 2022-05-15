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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - 697868

/697868/بنك-saib-يقدم-قرض-بـ-مليون-ونصف-كاش -وفترة-سداد-طويلة

02:35 م - الأحد 15 مايو 2022

أعلن بنك سايب saib عن تقديم قرض كاش بقيمة مليون ونصف وفترة سداد طويلة، بهدف دعم عملاء بنك سايب saib من مختلف المحافظات لتلبية احتياجاتهم فالقرض فرصة ملائمة لمن يريد فتح مشروع ما أو شراء سيارة أو شقة وغيرها من الاحتياجات التى يريدها عملاء بنك سايب خاصة أن فترة السداد تبدأ بحد أدنى 6 أشهر وتصل إلى 120 شهراً، ويقدم دوت الخليج كافة تفاصيله والفئات المتاح لها

قروض بنك سايب saib من مميزات قرض بنك سايب أن أسعار الفائدة للقرض تنافسية، ويكون متاح لعملاء بنك سايب المصريين فقط، وهو مخصص لكل من (موظفى البنوك . الأطباء. الصيادلة. أعضاء هيئة التدريس بالجامعات بالإضافه إلى القرض التعليمي) وسهولة سداد الاقساط من خلال أى فرع من فروع البنك أو ماكينة الصراف الآلى أو عن طريق تحويل الراتب / القسط. الفئات المستفادة من قرض بنك سايب saib العاملين بالقطاع الحكومي/القطاع العام/ القطاع الخاص /الشركات متعددة الجنسيات/ قطاع الاعمال/ شركات البترول / البنوك/ أعضاء هيئة التدريس بالجامعات/ والعاملين بالقوات المسلحة.

رجال الاعمال وأصحاب المهن الحرة .

الأطباء والصيادلة . الأوراق المطلوبة على قرض بنك سايب صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

نموذج طلب قرض نقدى.

أصل ايصال مرافق حديث.

هناك أوراق للفئات المتخصصة تتمثل بكل فئة على حدا يطلبها موظف عملاء بنك سايب من العميل وجهة عمله.