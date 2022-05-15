محافظ الدقهلية يعلن أستلام اردب القمح بدرجة نظافة 32.5 درجة بـ885 جنيها

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697867/محافظ-الدقهلية-يعلن-أستلام-اردب-القمح-بدرجة-نظافة-325-درجة-بـ885-جنيها

كلف اليوم محافظ الدقهلية المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية، اليوم الاحد، بإستمرار المتابعة الميدانية علي الطبيعة لأعمال توريد محصول القمح المحلى لعام 2022 للشون والصوامع بنطاق المحافظة.

دوت الخليج

أوضح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أن المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم تبلغ 262878 فدان بنطاق المحافظة.

36 موقعا تشمل الصوامع والشون والهناجر تم تجهيزها لاستقبال الأقماح

وأشار أن هناك 36 موقعا تشمل الصوامع والشون والهناجر تم تجهيزها لاستقبال الأقماح بسعة تخزينية تصل الي 265 ألف طن مضيفا أن سعر استلام اردب القمح وزن 150 كيلو جرام بدرجة نظافة32.5 درجه يبلغ 885 جنيها وقال المحافظ انه اعطي توجيهاتة بان يتم الدفع كاملا لقيمة اردب القمح وان يتم توضيح ذلك في مكان ظاهر بمواقع وشون التوريد علي مستوي المحافظة تشجيعا للموردين علي التوريد وشدد محافظ الدقهلية على أهمية متابعة رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء بالعمل المستمر لتمهيد الطرق المؤدية لشون وصوامع وهناجر التخزين بانحاء المحافظة لتيسير الوصول اليها بسيارات القمح الذى يتم توريده، واستمرار التنسيق والتعاون بين كافة الاجهزة للتعامل فورا لازلة اية معوقات قد تطرأ اثناء عمليات التوريد للمحصول علي مستوي المحافظة.

لجنة متابعة أعمال توريد القمح بعدد من الشون والصوامع بمراكز السنبلاوين ودكرنس

وقال المحاسب السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية أنه تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية فقد قامت لجنة متابعة أعمال توريد القمح بعدد من الشون والصوامع بمراكز السنبلاوين ودكرنس وبني عبيد واستهدف المرور تذليل كافة العقبات أمام المزارع والمورد للاقماح وقال بأن هناك متابعة يومية بجميع المواقع التخزينية فور استلام الاقماح بها وسيتم سحب عينات عشوائية للفحص ومطابقتها بالدرجة التي تم استلامها عليها. وذلك وفى اطار اهتمام الدولة بمحصول القمح بإعتبارة محصولا استراتيجيا ومتابعة اتخاذ الاجراءات و التدابير اللازمه لموسم 2022لتوريد محصول القمح للشون والصوامع والحرص على ان يكون موسم توريد ناجح بجميع المحافظات هذا العام .