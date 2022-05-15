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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697865/محلية-النواب-تناقش-طلب-رئيس-لجنة-المشروعات-الصغيرة-بشأن-تأخر-إصدار-الأحوزة-العمرانية-بمركز-المحلة-الكبرى

تناقش لجنة الإدارة المحلية، برئاسة النائب المهندس أحمد السجيني، خلال اجتماعها غد، طلب احاطة، مقدم من النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، بشأن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية بمركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية، ومدى تأثير ذلك على توقف تنفيذ مشروعات وأعمال الصرف الصحي بقرى (محب، الحوامدية الجديدة، راغب) ومنطقة شرق سامول، بالرغم من قيام الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء بإسناد الأعمال بالأمر المباشر للمقاولين.

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محلية النواب تناقش طلب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بشأن تأخر إصدار الأحوزة العمرانية بمركز المحلة الكبرى

كما تعهدت المحافظة خلال زيارة اللواء رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، باعتماد الخرائط وإرسالها إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني منذ أكثر من تسعة أشهر.

ومن المقرر أن تناقش اللجنة خلال اجتماعها ايضا، طلبات الإحاطة المقدمة من النائبة سامية توفيق، بشأن:

الأول:

تأخر فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحلة الكبرى – محافظة الغربية – عن تركيب عداد مياه لمكتب بريد عزبة راغب نخلة المنشأ حديثاً، وذلك بالرغم من سداد الرسوم المقررة لذلك وإجراء المعاينة.

الثاني:

انهيار سور محطة الصرف الصحي بقرية ديرب هاشم بمركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية – ووجود تصدعات وشروخ بالمحطة وانهيار البئر أكثر من مرة بالرغم من افتتاحها بتاريخ 6/1/2022، بتكلفة قدرها 47 مليون جنيه وتسلم المحافظة للمشروع من الشركة المنفذة قبل انتهائه، فضلاً عن وجود كسور بماسورة الصرف الصحي بقرية محلة حسن ومنشأة الأمراء، مما أدى إلى اختلاط مياه الصرف الصحي بترعة قرية ديرب هاشم التي تروى معظم أراضي القرية.

الثالث:

توقف تنفيذ أعمال مشروع تطوير قرية محلة أبو على – مركز المحلة الكبرى – محافظة الغربية، والذي تم إسناد أعماله إلى شركة حسن علام تحت إشراف جهاز تعمير الساحل الشمالي، وتم اعتماد مبلغ 60 مليون جنيه لتنفيذ الأعمال منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.