انت الان تتابع تفاصيل خبر أين تقام مباراة الزمالك المقبلة؟.. منافس الأبيض يُجيب حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697862/أين-تقام-مباراة-الزمالك-المقبلة-منافس-الأبيض-يجيب

اقترب موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش المقبلة في الجولة التاسعة عشر من عمر الدوري المصري الممتاز، ولا يزال ملعب المواجهة مجهولًا. وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك قد أصدر قرار بعد مواجهة فريقه أمام إنبي الماضية والتي انتهت بالخسارة بهدفين دون رد، بعدم خوض مباريات على ملعب استاد القاهرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقال منصور في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة: لن نخوض مباريات على ملعب استاد القاهرة بعد الأن، ناهيك عن ارتطام كرة بالعارضة، اللاعبون يتساقطون ولا نعلم من فعل شيء في هذا الملعب من قبل.

وتحدث مصدر بنادي طلائع الجيش لـ "دوت الخليج" عن ملعب المباراة، قائلًا: لم يصلنا خطاب رسمي بتغيير الملعب حتى الآن، ومستعدون لمواجهة الزمالك في أي مكان. يذكر، أن ملعب الدفاع الجوي اعتذر عن استضافة مباريات الزمالك، فيما رفضت الحماية المدنية اقامة مباريات الفارس الأبيض على ملعب بتروسبورت.

نتيجة مباراة الزمالك وإيسترن كومباني انتهى لقاء الزمالك وإيسترن كومباني بفوز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف وحيد، وذلك ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز، ليواصل الزمالك الانفراد بصدارة ترتيب الدوري.

وجاء هدف الزمالك الأول عن طريق عمر السعيد في الدقيقة 40 من الشوط الأول، بينما تعادل فريق إيسترن كومباني في الدقيقة 65 عن طريق محمود حمدي الونش مدافع الزمالك الذي أحرز الهدف بالخطأ في مكرماه، وقبل نهاية المباراة بأربعة دقائق وبالتحديد في الوقت بدل الضائع، استطاع أحمد سيد زيزو أن يسجل ثاني أهداف الفريق الأبيض.

ويحتل فريق نادي الزمالك صدارة الدوري المصري الممتاز، برصيد 41 نقطة من 17 مباراة خاضها الفريق الأبيض، بينما يأتي الأهلي في المركز الثاني برصيد 33 نقطة من 14 مباراة.