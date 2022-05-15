دوت الخليج ينشر أبرز 20 تصريحا لرئيس الوزارء بمؤتمر الأزمة الاقتصادية

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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697861/تحيا-مصر-ينشر-أبرز-20-تصريحا-لرئيس-الوزارء-بمؤتمر-الأزمة-الاقتصادية

ينشر موقع دوت الخليج أبرز تصريحات رئيس مجلس الوزارء د. مصطفى مدبولي، خلال المؤتمرالصحفى العالمي، للإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وتنشيط البورصة وإجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير السلع للمواطنين، وذلك في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، والتي حاءت كالتالي:

- طرح 10 شركات قطاع أعمال وشركتين للقوات المسلحة فى البورصة قريبًا - إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص - اطلاق قانون جديد لاعفاء المشروعات الصناعية فى المدن الجديدة والحدودية من الاعفاءات الضريبية - نستهدف النزول بالدين العام من 86% إلي 75% على مدار 4 سنوات حتي 2026 - ندرس إنشاء جهاز قومي للملكية الفكرية والتحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية - إصدار 51 ألف رخصة تشغيل صناعي وفرت 2.5 مليون فرصة عمل × 4 سنوات - الحكومة ستعزز من دور القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى - لدينا خطة لخفض الدين العام وتنشيط البورصة وتوطين التصنيع - 12 تريليون دولار خسائر الناتج الإجمالى العالمى بسبب الأزمة الاقتصادية – المؤسسات المالية خفضت توقعات النمو العالمى..العالم كله متأثر - الأزمة الاقتصادية الحالية الأسوأ فى العالم والخسائر 12 تريليون دولار - الدولة ستعلن برنامج لمشاركة القطاع الخاص فى الأصول المملوكة للدولة - برنامج مشاركة القطاع الخاص بأصول بقيمة 10مليارات دولار لمدة 4سنوات - مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها - أتحدى أى خبير عالمى يطلع ويقول كيف سيكون اقتصاد العالم خلال العام - مصر حققت العام الماضى أعلى معدل صادرات فى تاريخها - لولا شبكة الطرق التى تم إنشائها لأصبحت مصر عبارة عن جراج كبير - المشروعات القومية وفرت 5 مليون فرضة عمل - رفع مشاركة القطاع الخاص بنسبة 65% خلال الثلاث سنوات القادمة - الإعلان قبل نهاية شهر مايو عن وثيقة سياسات ملكية الدولة - مصر أصبحت رقم واحد فى أفريقيا فى خدمة الإنترنت

- قرار الهند بوقف تصدير القمح كان خارج الاتفاقات الحكومية وهذا القرار لا يسري على الدولة المصرية