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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697858/بـ١٨٥-مشروعا-صغيرا-بنى-سويف-تحتل-المركز-الرابع-بين-محافظات-الجمهورية

كشف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الاحد أن محافظة بني سويف احتلت المركز الرابع بين المحافظات في عدد المشروعات الصغيرة التي تم تمويلها من صندوق التنمية المحلية بإجمالي 185 مشروعاُ صغيراً،باستثمارات بلغت قيمتها 3 ملايين جنيه ،والتي تم ضخها لتنفيذ تلك المشروعات،وذلك خلال الفترة من 1 يوليو 2021 وحتى الثلث الأول من مايو الجاري،والتي وفرت خلالها فرص عمل مباشرة في مجالات الإنتاج الحيواني والداجني ومنافذ بيع المواد الغذائية وملابس ومفروشات وبيع أعلاف وأسمدة وغلال ولحوم بيضاء وصناعات بيئية ومنزلية ومنتجات ألبان وعسل نحل ومنتجاته وغيرها

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جاء ذلك خلال لقائه بالسكرتير العام اللواء جمال مسعود ،لمناقشة تقرير إدارة بناء وتنمية القرية ،فى مجال النهوض بالمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر،من حيث عدد المشروعات المنفذة الممولة من صندوق التنمية المحلية وعدد المستفيدين من تلك المشروعات التى تستهدف المرأة المعيلة والشباب، عن طريق إدارة بناء وتنمية القرية بالديوان العام

إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية

وأوصضح غنيم على أهمية إعطاء أولوية للمشروعات الإنتاجية،ومساعدة الراغبين في القروض في اختيار المشروعات التي تناسب امكانياتهم المادية والبشرية والموقع الذي سيقام به المشروع، وتوفير دراسات جدوى لهم،وأهمية التكامل بين جهات الإقراض والتمويل المتنوعة من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة،والمشروع القومي للتنمية المجتمعية "مشروعك"،والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال، مشدداً على أهمية تركيز العمل لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة في المناطق الأكثر احتياجا والمستهدفة بمبادرة "حياة كريمة" وتعزيز إنتاجية تلك المشروعات ودفعها لمواصلة التشغيل والاستمرارية،واستيعاب المزيد من فرص العمل، والذي ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين في تلك المناطق وتحقيق التنمية المستدامة بها.

الصندوق يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية

و أشار السكرتير العام إلى أن الصندوق يقوم بتوفير التمويل اللازم لإقامة مختلف مشروعات التنمية الاقتصادية الريفية،مع التركيز على المشروعات الإنتاجية كالإنتاج الزراعى والصناعات البيئية والحرفية والمشروعات التسويقية والخدمية ذات العائد المالى ومشروعات صغار المنتجين كالورش الحرفية المتنوعة وغيرها من المشروعات الإنتاجية التى توفر فرص عمل وتدر دخلا يوفر حياة كريمة لأهالى وشباب القرى.

وأشاد بدر شاكر مدير تنمية القرية بدعم"المحافظ د.محمدهانى غنيم"لجهود وأنشطة إدارات تنمية القرية بالديوان العام والوحدات المحلية، فى مجال إقراض وتمويل المشروعات الصغيرة التى يتم تنفيذها بتمويل من صندوق التنمية المحلية،ضمن خطة يتم تنفيذها بالتعاون بين المحافظة والوزارة لدعم إقامة مشروعات صغيرة تدر دخلاً وتوفر فرص عمل للشباب والمرأة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجاً.

يشار إلى أن وزارة التنمية المحلية قد أعلنت أن صندوق التنمية المحلية نجح منذ بداية العام المالى الحالى"في الفترة 1/7/2021 وحتى الآن" فى تمويل 2337 مشروعاً صغير ومتناهى الصغر بإجمالى إستثمارات أكثر من 27 مليون جنيها منها مشاركة من المستفيدين قدرها 4,5 ملايين جنيه ، وقد جاءت محافظة المنيا في الصدارة من حيث عدد المشروعات التى مولها الصندوق خلال تلك الفترة بعدد 502 مشروعاً بإجمالى استثمارات أكثر من 4 ملايين جنيه،تلتها الدقهلية 331 مشروع بإجمالى استثمارات 4 ملايين جنيه،ثم محافظة سوهاج بـ192 مشروعاً بإستثمارات 1,8 مليون جنيه ، ثم محافظة بنى سويف بـ185 مشروعاً بإستثمارات3 ملايين جنيه ، والشرقية بـ168 مشروعاً بإستثمارات 2,4 ملايين جنيه