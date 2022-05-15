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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697857/الحكومة-تعلن-عن-إطلاق-قانون-جديد-لإعفاء-المنشآت-الصناعية-في-المدن-الجديدة-من-الضرائب-لمدة-من-3-لـ-5-سنوات

أعلنت الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزاء، إن إطلاق قانون جديد يعفي المنشآت الصناعية في المدن الجديدة من الضرائب لمدة من ٣ لـ ٥ سنوات.

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جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عالمي، للحكومة للإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وتنشيط البورصة وإجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير السلع للمواطنين.

إعفاءات ضريبية

كما أعلن رئيس الوزراء عن إعفاءات ضريبية لمدة 3 سنين للمصانع الجديدة التي تستثمر في مشارع الهيدروجين الأخضر والبنية التحتية وصناعة توطين السيارات.

وأشار إلى أن الحكومة أصدرت 51 ألف رخصة تشغيل للمصانع وفرت 2.5 مليون فرصة عمل جديدة في الـ4 سنوات الماضية.

وأكد على زيادة العمل على زيادة إصدار الرخصة الذهبية التي تمنح موافقة واحدة من قبل رئيس الوزراء، تضم كل الموافقات والاشتراطات التي كانت تخرج من عدة جهات متعددة.

وتعقد الحكومة الآن مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك فى المؤتمر كلا من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.

وتعلن الحكومة عن تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وذلك بعد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأنها، والتي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق