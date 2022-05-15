القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - 697856

/697856/رئيس-مجلس-الشيوخ-يحيل-12مقترح-للنواب- إلى-الحكومة-بعد-دراستها-باللجان-المختصه

02:13 م - الأحد 15 مايو 2022

أحال مجلس الشيوخ جلسته العامة، اليوم الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إلى الحكومة لاتخاذ اللازم 12 تقريرا للجان النوعية بالمجلس عن اقتراحات برغبة مقدمة من النواب، وتشمل ثلاث تقارير لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد مجدي فريد، بشأن إصدار ملحق خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، يتضمن التقدم المحرز على صعيد أهداف التنمية المستدامة، وما يناظرها من حقوق الإنسان.

دوت الخليج

رئيس مجلس الشيوخ يحيل 12مقترح للنواب للجان المختصه تعرف علي التفاصيل

وتضمنت ايضا، اقتراح مقدم من النائبة راجية الفقي، بشأن إنشاء منصة موحدة شاملة تجمع كافة المبادرات والخدمات المتاحة لذوي الهمم، بالإضافة إلي اقتراح من النائب محمود القط، بشأن عدم تفعيل إدارة مفتشي عمال أحداث حتى الآن. وتتضمن 3 تقارير للجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هيام فاروق، بشأن إعداد دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية، ومن النائب محمد البنا، بشأن إنشاء مدن ومناطق جديدة مستندة إلى التراث الأثري والتاريخي لتحقيق تنمية شاملة ومن النائب رزق علواني، بشأن دراسة وتفعيل إنشاء شاطئ عام المركزي الحمام والضبعة بمحافظة مطروح. كما تتضمن ايضا 3 تقارير لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عن الاقتراحات برغبة الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبة هبة شاروبيم، بشأن سياسة التحول الإلكتروني في الجامعات المصرية، ومن النائب علاء الدين مصطفى بشأن تفعيل منظومة التوقيع الإلكتروني، ومن النائب عمرو عزت حجاج، بشأن استحداث مادة دراسية لمراحل التعليم قبل الجامعي بعنوان "هوية مصر" . كمل تشمل تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب علاء مصطفى، بشأن ظاهرة العمالة غير المنتظمة وأبعاد تلك الظاهرة وأثرها. وتتضمن أيضا، تقارير لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي ، بشأن تنفيذ مشروعات الصرف الصحي لقرى طلحة بردين بالزقازيق، وإدراج مشروع صرف صحي قرية الحلبي مركز الزقازيق- محافظة الشرقية، بالإضافة الي تقارير لجنة الزراعة والري عن الاقتراحات برغبة المقدمة من النائب محمد الصالحي بشأن إجراء بعض التعديلات على ضوابط تغطية الترع والمصارف وتغطية مصرف هلا ومصرف الرياض.