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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697855/الإعلامية-هبة-الأباصيري-تكشف-اندلاع-حريق-في-منزلها-النار-مسكت-في-الحيطان-ومواسير-المياه

كشفت الفنانة والإعلامية هبة الأباصيري نشوب حريق في منزلها في مكان خزين الثوم دون معرفة كيف حدث ذلك ومن كان المتسبب في ذلك الحادث، مؤكدة انها راضية بكل ما حدث.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل نشوب حريف في منزل الأعلامية هبة الأباصيري

كتبت هبة الأباصيري عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، راوية تفاصيل الحادث: “الحمد لله اللطيف الستار .. اتفاجئنا بمنظر حريق و نار طايرة ماسكة في شباك المطبخ و الحائط من بره و مواسير المياه !! لا في اثر لعقب سيجارة اترمي ولا في اي حد اصلا دخل المكان ده ولا في اي منفذ حتي لجيران يرموا في المكان ده اي حاجة ولا الجو حر نار للدرجة دي !!”.

وتابعت الأباصيري: “النار طالعة من جوة صندوق كرتون فيه خزين التوم !! و دي اول مرة في حياتي اصلاً اخزن توم !! الله يسامح الست "ز" اللي بتساعدني هي اللي اقنعتني اخزن توم (نفس الست الطيبة اللي قالتلي و انا عندي كورونا "احطلك نعناع عالشاي ليه ، ما خسارة طالما انتي كده كده مش هتستطعمي”.

واختتمت حديثها، قائلة: “اللهم لك الحمد يا لطيف يا ستار، راضية جدا جدا جدا يا ربي”.

الإعلامية هبة الأباصيري

جدير بالذكر أنه تقدم هبة الأباصيري برنامج الستات ما يعرفوش يكدبوا، بجانب كل من منى عبد الغني، إيمان عز الدين، ويناقش البرنامج العديد من القضايا أبرزها قضايا مجتمعية، وقضايا لها علاقة بالمرأة، والصحة النفسية، وغيرهم من القضايا.

وكان قد بدأت هبة الأباصيري حياتها المهنية مذيعة في شبكة راديو وتليفزيون العرب (ART) ثم انتقلت بعدها لتقدم برنامج (النجم الشيف) على شاشة قناة (Mbc)، ثم برنامج (مذيعة من جهة أمنية) على التليفزيون المصري، ومنه إلى قناة الحياة الفضائية حيث قدمت برنامج (كش ملك)، كما شاركت كممثلة في مسلسل (الريان) 2011.