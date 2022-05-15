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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697854/النائب-حسن-عمار-إشادة-البنك-الدولي-ببرنامج-تنمية-الريف-دليل-على-نجاج-خط-الدولة-في-تحقيق-أهداف-التنمية-المستدامة

أكد النائب حسن عمار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن شهادة البنك الدولي بحق برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، يؤكد أن مصر تسير في الطريق الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير أعمال البنية التحتية وأداء الخدمات عالية الجودة، مع التأكد من استفادة المواطنين منها بالشكل المطلوب.

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النائب حسن عمار: إشادة البنك الدولي ببرنامج تنمية الريف دليل على نجاج خط الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة

وقال «عمار»، إن عدد المستفيدين من البرنامج وصل إلى حوالي 5.4 مليون مواطن حتى الآن، نصفهم من السيدات، وهذا يؤكد دعم القيادة الساسية للمرأة وذلك في إطار تمكينها اقتصاديا واجتماعيًا، إضافة إلى استفادة 80 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة من تحسينات البرنامج منذ إنطلاقه، كما ساهم في تحسين بيئة الأعمال بنسبة 9.3 % بالمحافظتين.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن البرنامج يوفر البرنامج، الذي يُعَد نموذجاً تجريبياً مبتكراً للتنمية الاقتصادية وتقديم الخدمات على أساس التنمية المكانية المتكاملة، تمويلاً على أساس تحقيق النتائج، وذلك عن طريق دمج مشاركة المواطنين ومؤسسات الأعمال من أجل تعزيز المساءلة على المستوى المحلي في تلك المحافظات.

وأكد «عمار»، أهمية برنامج التنمية المحلية الخاص بالتنمية الريفية والحضرية الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية والذي يهدف إلي تمكين الإدارات المحلية من تخطيط وتصميم وتنفيذ مشاريع متكاملة لتجديد المساحات الحضرية العامة في المناطق الأساسية للمدن باتباع نهج منسق متعدد القطاعات.