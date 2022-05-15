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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697851/رئيس-الوزراء-مجلس-النواب-في-الثمانينيات-هاجم-حسب-الله-الكفراوي-بسبب-مدن-العاشر-من-رمضان-و6-أكتوبر

قال رئيس الوزراء إن مجلس النواب في الثمانينيات هاجم حسب الله الكفراوي بسبب مدن العاشر من رمضان و6 أكتوبر.

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وأضاف رئيس الوزراء، أن الدولة إذا لم تضخ الدولة مشروعات قومية وإقامة استثمارات بدلا من القطاع الخاص الذي تراجع بسبب كورونا، لم نكن لنقدر على خلق فرص عمل لحوالي مليون شاب سنويًا.

وأوضح رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفى عالمي، للإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وتنشيط البورصة وإجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير السلع للمواطنين، أنه أصبح لدينا اكتفاء ذاتي من الغاز الطبيعي ونقوم بتصديره بعدما كنا نقوم باستيراده في 2014.

شبكات الطرق والمشروعات القومية

وقال مدبولي: إحنا بنشوف اللي بيتقال على السوشيال ميديا وعنينا عليها، وشوفنا اللي اتقال عن المشروعات القومية وإنه كان الحكومة تستغنى عنها أفضل خاصة، متابعًا: لكن إلى أنه لولا الطفرة الكبيرة في شبكات الطرق كانت ستتحول شوارع مصر إلى جراجات.

وتابع: فتحنا الآفاق لنمو القطاع الخاص بإقامة المشروعات القومية على خطى الدول الكبيرة التي حققت طفرة تنموية، لافتًا إلى أن المشروعات القومية خلقت أكثر من 5 مليون فرصة عمل.

وأردف: نسعى لتمكين القطاع الخاص ورفع نسبة مشاركته في استثمارات الدولة من 30% إلى 65 % خلال 3 سنوات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي وجه بالسماح بإمكانية فتح وغلق شركات ريادة الأعمال بإخطار عبر الإنترنت.

وتعقد الحكومة الآن مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك فى المؤتمر كلا من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.

وتعلن الحكومة عن تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وذلك بعد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأنها، والتي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق