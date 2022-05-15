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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697850/محمود-تركينائب-التنسيقية-يطالب-الزراعة-بقاعدة-بيانات-للأراضي-الزراعية

قال النائب محمود تركي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن مصر اصعب التحديات الاقتصادية نتيجة الأزمات الإقتصادية العالمية المتتالية منذ مواجهة انتشار جائحة كورونا، وهو ما انعكس علي الشأن الداخلي.

دوت الخليج

محمود تركي"نائب التنسيقية" يطالب الزراعة بقاعدة بيانات للأراضي الزراعية

وأضاف تركي، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم، أن وزارة الزراعة تحتاج إلي إعادة هيكلة في كافة الجهات التابعة لها مما يساعد علي فك التشابك والتداخل في الاختصاصات خاصة علي ولاية الأراضي الزراعية وتقنينها.

وتابع:" مشاكل وتعقيدات تقينين الأراضي الزراعية كبيرة، وتستدعي من وزارة الصحة والجهات المعنية وضع قاعدة بيانات واضحة تحدد مساحات الأراضي وطريقة تقنينها ، مما يسهم في وضع خريطة متكاملة للمواطن تساعده علي تقنين الأرض والبدء في الزراعة وغيرها، بالإضافة إلي ما يساهم به في تحقيق الأمن الغذائي المطلوب".

الشيوخ يحيل مقترح النائبة هبة شاروبيم بشأن سياسة التحول الإلكتروني في الجامعات للحكومة

كما وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، علي إحالة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم، بشأن سياسة التحول الإلكتروني في الجامعات المصرية، للحكومة لاتخاذ ما تراه مناسب.

تضمن الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هبة شاروبيم ما يلي :

السياسة الخاصة بالتحول الرقمي التي تتبعها الجامعات المصرية، وبالأخص الحكومية، وهل تمت بناء على العوامل التي سبق ذكرها من متطلبات بشرية تعليمية تربوية وبحثية وتفهم لثقافة وإمكانيات أطراف المنظومة التعليمية .

الأهداف والإستراتيجيات الخاصة بالتحول الرقمي وهل تم تحديد دوافعه وما ستؤول إليه المؤسسات التعليمية حال تطبيق مشروعات التحول الرقمي حتى تؤتي ثمارها المنشودة ؟

الرؤى الخاصة بإعداد القوى العاملة بالمؤسسات الجامعية من أكاديميين ( سواء في مواقع قيادية أو أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم ) وموظفين وتهيئتهم لهذا التحول الرقمي.

ضرورة إعادة النظر في الكتاب الإلكتروني بصورته الحالية وفي محتواه ، وتشجيع روح البحث والابتكار لدى الطلاب.

النظر في الامتحانات الالكترونية ، وأن يتناسب شكل الامتحان ومحتواه ( سواء أسئلة مقالية أو موضوعية ) مع طبيعة المواد التي يتم الاختبار فيها والرؤية والهدف والمهارات المفترض اختبارها وقياسها .

وأشارت عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه حتى تكتمل عناصر النجاح لهذا التوجه لابد من : -استكمال التجهيزات المطلوبة لتوفير البنية التحتية التكنولوجية التي تعد من أهم متطلبات التحول الرقمي ه تطوير المنصات الالكترونية لتسهيل حصول الطلاب على المادة العلمية والتفاعل مع أساتذتهم .