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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697849/قرض-بنك-مصر-لشراء-السيارة-شروط-بسيطة-وفائدة-قليلة

ينشر دوت الخليج تفاصيل قرض بنك مصر لشراء السيارة، والفوائد والشروط المطلوبة لأخذه، لاسيما أن السيارة أصبحت أساسية للكثيرون لايمكن الاستغناء عنها، وقد لايستطيعون شرائها بمبلغ فوري لضعف دخلهم، فيلجأون إلى البحث عن قروض السيارة، لذلك وفر قرض بنك مصر قرض السيارة بشروط بسيطة وفوائد قليلة.

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