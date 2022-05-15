انت الان تتابع تفاصيل خبر بعد تأجيله.. تعرف على الموعد الجديد لحفل محمد حماقي في الكويت حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697848/بعد-تأجيله-تعرف-على-الموعد-الجديد-لحفل-محمد-حماقي-في-الكويت

أعلن الفنان محمد حماقي في الأيام الماضية، تأجيل حفله الغنائي الذي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة الماضي في دولة الكويت بسبب وفاة الشيخ خليفة بن زايد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير موعد حفل محمد حماقي في الكويت

وكشفت الشركة المنظمة للحفل عن موعد حفل محمد حماقي الجديد والذي من المقرر أن يكون يوم 27 من شهر مايو المقبل يقدم محمد حماقي خلال حفله أغنيات من ألبوم الجديد فضلا عن عدد من أغنياته القديمة مثل: “ما بلاش، يا فاتني، جمالها استثنائي، عجبي، ظلموني، عرض مستمر”، وغيرها من الأغنيات التي حققت مشاهدات عريمة من قبل الجمهور.

وكان قد كتب محمد حماقي عبر تويتر: ““بسبب مصابنا الجلل في وفاة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، أقدم اعتذاري للجمهور الكويتي عن تأجيل حفل اليوم لموعد لاحق، سوف يتم إعلانه وإعلان كافة التفاصيل من خلال الشركة المنظمة.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

أخر أعمال محمد حماقي

جدير بالذكر أنه كانت أخر أغنيات محمد حماقي التي طرحها منذ أيام أغنية “خليك استثنائي” من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع وميكساچ وديچيتال ماستر تميم، وإخراج طارق العريان.

وتعد كلمات أغنية خليك استثنائي: “أنا دُخت كتير وراها.. لو أشوفها أنا ببقى طاير زي اللي مسك في لعبة.. داس على كل الزراير ما أنا من إعجابي بيها.. متلخبط مش هجادل أنا بس فاضللي حبة.. وأديها عمري اللي فاضل، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي، بصراحة كده.. غير التانيين دول جنبها.. مابقوش باينين وسألتها.. طب جايبة منين الضحكة الحلوة ديَّ، الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي، بصراحة بقى.. دي ماحصلتليش كنز اتلقى.. فرصة مابتجيش كان قبلها.. مابيعجبنيش وأهي دي اللي ملت عينيا، الله هالله هالله.. في عينيها الفرحة هالّة الله هالله هالله.. إديني الفرصة ياللا، جمالها استثنائي.. جمالها استثنائي مافيش منه نهائي.. دي غطت ع الباقي”.