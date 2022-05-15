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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 02:43 مساءً - محمد السيد - /697844/رئيس-الوزراء-نحتاج-لتوفير-مليون-فرصة-عمل-سنويا-وتعداد-سكان-مصر-يعادل-15-دولة-أوروبية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزارء، إن الحكومة ستعمل على تعزيز دور القطاع الوطني في الأصول باستثمارات تصل إلى 10 مليار دولار كل سنة لمدة 4 سنوات، أي 40 مليار دولار على مدار الأربع سنوات.

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وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفى عالمي، للإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وتنشيط البورصة وإجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير السلع للمواطنين، أننا نحتاج إلى مليون فرصة عمل جديدة سنويًا، لأن السكان تجاوز 103 مليون نسمة، وهذا فرض تحديات كبير، منها توفير فرص عغمل سنويا تقدر بـ 103 مليون، ومتوقع أن تصر نسبة التعداد السكاني في 2030 إلى 119 مليون نسمة.

رئيس الوزراء: نحتاج لتوفير مليون فرصة عمل سنويا.. وتعداد سكان مصر يعادل 15 دولة أوروبية

وتحدث عن أهمية دور القطاع الخاص له، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص حتى 2015 كان هو النسبة الغالبة، وقبل 2010 كان يمثلالدور الأكبر ، لكن بعد الإصلاج الاقتصادي بعد 2016 قل دور القطاع الخاص، لمدة عامين، بعدها عاد القطاع الخاص إلى الاستثمارات، ومع دخول فيروس كورونا، تراجع مرة أخرى، وهو ما دفع الحكومة إلى توسيع استثماراتها لتوفير فرص العمل المطلوبة. تعقد الحكومة بعد قليل مؤتمر صحفي عالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك فى المؤتمر كلا من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.

وتعلن الحكومة عن تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وذلك بعد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأنها، والتي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق.