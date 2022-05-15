عاجل- مدبولى: إعلان وثيقة سياسة ملكية الدولة خلال أيام

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص الوطنى فى النشاط الاقتصادى ودعم وتوطين الصناعات الاعتماد على المنتج المحلى.





جاء ذلك خلال المؤتمر الذى يعقد الآن بحضور وزراء التموين والتخطيط والصناعة والتجارة والزراعة.

وأوضح أن المشروعات القومية وسياسات الاستثمار كانت سبيلنا نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن كل المشروعات القومية لم يكن صحيحا أنها سبب أزمات كما يشاع.

وتابع مدبولى أن المشروعات القومية والنقل والغاز والصناعة والزراعة جعلت لدنيا اكتفاء غاز بمصر، فضلا عن شبكة الطرق والنقل، والمدن التى تقام الآن لصالح مستقبل أولادنا.

وأوضح أن المشروعات القومية خلقت أكثر من 5 ملايين فرصة عمل، وتم فتح الآفاق لنمو القطاع الخاص فى هذه المرحلة، وتخفيض معدل البطالة من أكثر من 13% لـ 7.4%.

وقدم رئيس الوزراء شرحا لرؤية الدولة للقطاع الخاص، حيث تستهدف الدولة رفع مشاركة القطاع الخاص لـ65% من إجمالى الاستثمارت المنفذة، من خلال تحسين مناخ الأعمال وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة وفتح قنوات اتصال مباشر.

وأكد أنه سيتم الإعلان خلال أيام قليلة وثيقة سياسة ملكية الدولة، وذلك بخريطة تواجد الدولة فى الأنشطة السياسية وما خرجت منه.

ووجه مدبولى الشكر والتقدير للأخوة بالدول الخليجية التى وقفت بجانب مصر بضخ أموال خلال الشهرين الماضيين.