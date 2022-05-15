عاجل- مدبولى: احتياطى السلع الاستراتيجية يكفى لـ 4 أشهر

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك فى مؤتمر صحفى للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، بحضور وزراء التموين والتخطيط والصناعة والتجارة والزراعة. وأوضح أن القمح يكفينا حتى نهاية العام، والزيوت تكفى لـ6 أشهر، إضافة لتوافر احتياطات الأرز واللحوم والدواجن.

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