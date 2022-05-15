عاجل- مدبولى: إضافة 450 ألف أسرة جديدة لـ«تكافل وكرامة» من يوليو المقبل

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عالمى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من المسؤولين بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وأضاف مدبولى، خلال المؤتمر، أن من هذه الإجزاءات إضافة 450 ألف أسرة جديدة فى برنامج تكافل وكرامة بقينى 2.7 مليار جنيه، من بداية يوليو المقبل.

وأشار إلى زيادة الإعفاء الضريبى الشخصى بنسبة 25% بمعنى المواطن "اللى دخله أقل 2500 فى البورصة".

وأكد تخصيص 130 مليار جنيه فى موازنة العام المقبل لامتصاص التصخم وارتفاع الأسعار.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف بعقد هذا المؤتمر، خلال حضوره فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية شهر رمضان الماضى، وذلك لعرض تفاصيل رؤية وتحركات وخطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويتطرق المؤتمر لما يعرف بـ"وثيقة ملكية الدولة" التى تتضمن الآليات والتفاصيل الخاصة بتنظيم وجود الدولة فى القطاع الاقتصادى، وتعاملها مع بعض الملفات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.