عاجل- مدبولى: توفير أسواق بديلة للقمح بعد أزمة روسيا وأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن نسبة نمو الإيرادات السياحية ارتفعت رغم الاضطرابات، وضمن تقييم الوضع فى مصر أبقت فيتش وستاندرد آند بوز التصنيف الائتمانى كما هو.





جاء ذلك خلال المؤتمر الذى يعقد الآن بحضور وزراء التموين والتخطيط والصناعة والتجارة والزراعة. وتابع مدبولى: "بعد الحرب الروسية الأوكرانية وفرنا أسواقا بديلة للقمح والسياحة لتعويض التداعيات التى حدثت، والأعباء المالية التى فرضت علينا كانت ضخمة جدا". وأضاف: "أن تبعات أزمة الحرب بين البلدين على الموازنة العامة سنويا بلغت 130 مليار جنيه تأثيرات مباشرة، و335 مليار تأثيرات غير مباشرة، بالإضافة لتحديات أخرى كبيرة منها خروج رؤوس الأموال الساخنة، وارتفاع فائدة الاقتراض السيادى وتباطؤ معدلات استثمار القطاع الخاص".

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