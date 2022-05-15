عاجل- مدبولى: التحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة ستتحول لنظام حق الانتفاع فى الأراضى الصناعية، على أن يتم التسعير للأراضى التى ستملك بقيمة المرافق للتشجيع والإسراع بعملية التنمية.





جاء ذلك خلال المؤتمر الذى يعقد الآن بحضور وزراء التموين والتخطيط والصناعة والتجارة والزراعة. وقدم مدبولى شرحًا لتصور تحسين مناخ المنافسة على أن يكون وجود الدولة فى النشاط الاقتصادى محددًا لمعايير ومبادئ التنافسية، بالإضافة لتسهيل إجراءات الشركات الناشئة، وذلك بإمكانية فتح وغلق الشركات بإخطار من خلال الإنترنت، وتعديل القانون فى التوسع بإقامة المناطق التكنولوجية، وشركات الفرد الواحد.

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