انطلاق الملتقى الرابع للتوظيف فى جامعة قناة السويس

جدة - نرمين السيد - أكد الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، حرص الجامعة على توفير فرص تدريب لطلابها، وفرص عمل لخريجيها، سواء عن طريق تطوير المقررات الدراسية، وإعداد برامج دراسية متميزة ومتطورة تواكب التغيرات الدولية، وتتلاءم مع احتياجات سوق العمل.





وأوضح رئيس الجامعة، خلال كلمته الافتتاحية بملتقى التوظيف الرابع لكلية السياحة والفنادق اليوم الأحد، أنه يتم توفير برامج تدريبية تأهيلية فى ريادة الأعمال، وكذلك بالتواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى ومؤسسات الأعمال، وخلق قنوات للتواصل معها وعقد بروتوكولات تعاون، بما يحقق صالح أبنائنا، مشيرًا إلى أن كل هذه التوجهات تسير وفق خطة الدولة الشاملة للتنمية المستدامة 2030، وفى إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى للاهتمام بالشباب ودعم المواهب والابتكارات لديهم.

من جانبها، أكدت نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث الدكتورة ماجدة هجرس، دور ملتقيات التوظيف فى ربط الطالب والخريج بسوق العمل، وإتاحتها الفرصة للباحثين وطلاب الدراسات العليا للتواصل مع الشركات ومؤسسات المجتمع.

وقالت هجرس إن الملتقى يهدف لخلق فرص عمل وتدريب للطلاب وللخريجيين تتلاءم وتخصصاتهم، كما يهدف لتطوير البرامج الأكاديمية بما يلائم احتياجات سوق العمل، مشيرة إلى أنه فرصة لعقد بروتوكولات التعاون المستدامة بين الشركات والفنادق وبين الكلية، وتحقيق التواصل المستمر مع المجتمع الخارجى، والتعرف على اشكاليات صناعة السياحة والضيافة للخريج، وإعداده للحياة العملية، ويشارك به عدد كبير من شركات السياحة والفنادق ورجال صناعة السياحة والضيافة فى مصر والوطن العربى.

بدأت الجلسة الافتتاحية للملتقى بالسلام الجمهورى وعرض فيلم تعريفى للكلية والملتقى، وندوة عن كيفية كتابة السيرة الذاتية، تلتها جلستان علميتان، ورشة العمل الأولى بعنوان "المسئولية الاجتماعية بين مؤسسات القطاع السياحى وكليات ومعاهد السياحة تجاه الخريجين"والورشة الثانية بعنوان " المتطلبات والمهارات المطلوبة للتأهيل لسوق العمل، ومواصفات الخريج".