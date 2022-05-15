مدبولى: إتاحة أصول بـ40 مليار جنيه خلال 4 سنوات بالشراكة مع القطاع الخاص

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، إن الحكومة ستعمل على إتاحة أصول مملوكة للدولة بقيمة 40 مليار دولار فى الأربع سنوات المقبلة وستطرح للاستثمار بالشراكة مع القطاع الخاص سواء المصرى أو الأجنبى.





وأضاف مدبولى، أنه جار تقييم أصول بقيمة 15 مليار دولار بصورة فورية وتم الانتهاء من تقييم أصول بقيمة 9.1 مليار دولار، وهما يفوقان المستهدف خلال سنتين. وتابع أن المشروعات التى ستطرحها الدولة ستكون فى قطاعات الطاقة الجديدة والمتجددة وتحلية المياه، وأصول عقارية بالمدن الجديدة ومشروعات بقطاع التعليم وقطاعات الاتصالات والبنوك والمصارف. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عالمى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مع عدد من المسؤولين بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف بعقد هذا المؤتمر، خلال حضوره فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية شهر رمضان الماضى، وذلك لعرض تفاصيل رؤية وتحركات وخطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية. ويتطرق المؤتمر لما يعرف بـ"وثيقة ملكية الدولة" التى تتضمن الآليات والتفاصيل الخاصة بتنظيم وجود الدولة فى القطاع الاقتصادى، وتعاملها مع بعض الملفات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.

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