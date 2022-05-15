عاجل- مدبولى: 300 مليار دولار خسائر التجارة العالمية بسبب الأزمة الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وأضاف خلال تصريحاته فى مؤتمر صحفى للإعلان عن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية، أن الدين العام على مستوى العالم بيتفاقم، متابعا: "فى دول بحالة مديونية حرجة، و60% من بلدان العالم الأشد فقرا باتت فى حالة حرجة، وبعض الدول أعلنت عدم قدرتها على سداد التزاماتها".
وأشار إلى أن مصر تعتمد فى السياحة على 31% من الأوكرانيين والروس، وتستورد 42% من الحبوب من البلدين أيضا، ولهذا وضعت الدولة حلولا سريعة، لتوفير أسواق بديلة لمواجهة تلك الأزمة.
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