عاجل- مدبولى: الأزمة الأوكرانية فرضت على الحكومة أعباء مالية ضخمة

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، الشكر لدول الخليج لمساندهم مصر خلال الفترة الماضية فى ضخ أموال حافظ على الاستقرار النقدى، خصوصا مع خروج رؤس أموال أجنية من السوق.





وأضاف خلال حديثه فى المؤتمر الصحفى للإعلان عن خطة الدولة فى التعامل مع الأزمة الاقتصادية، أن مصر سرعان ما تعاملت مع الأزمة الروسية الأوكرانية لتقليل تداعياتها على المواطن. وأشار مدبولى أن تداعيات الأزمة فرضت على الحكومة أعباءً مالية ضخمة، ورغم ذلك بادرت الدولة بصرف زيادة المرتبات والمعاشات فى شهر أبريل، بدلًا من شهر 7، لمساعدة المواطن وتقليل آثار الأزمة.

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