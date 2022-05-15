عاجل- مدبولى: رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى الاستثمارات إلى 65%

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة ستعمل على رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص فى المشروعات والاستثمارات المنفذة من 30% إلى 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة.





جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى عالمى عقده الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، مع عدد من المسؤولين بحضور وسائل الإعلام المحلية والعالمية، لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية.

وأضاف مدبولى، خلال المؤتمر، أن ذللك سيحدث من خلال تحسين مناخ الأعمال وإطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة وفتح قنوات تواصل مباشرة مع القطاع الخاص.

وبالنسبة لتحسين مناخ الأعمال، قال إن الحكومة ستعلن خلال الأيام المقبلة بشكل رسمى وثيقة سياسة ملكية الدولة، وتعنى الانتهاء من خريطة تواجد الدولة فى الأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج عمل سياسة ملكية الدولة للأصول، أى الإعلان عن الأنشطة التى ستتواجد فيها الدولة والأنشطة التى ستتخارج منها.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى، كلف بعقد هذا المؤتمر، خلال حضوره فعاليات حفل إفطار الأسرة المصرية نهاية شهر رمضان الماضى، لعرض تفاصيل رؤية وتحركات وخطة الدولة المصرية للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية.

ويتطرق المؤتمر لما يعرف بـ"وثيقة ملكية الدولة" التى تتضمن الآليات والتفاصيل الخاصة بتنظيم وجود الدولة فى القطاع الاقتصادى، وتعاملها مع بعض الملفات الاقتصادية خلال الفترة المقبلة.