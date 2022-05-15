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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697843/ماجدة-الرومي-تشارك-الجمهور-الإدلاء-بصوتها-في-الانتخابات-النيابية-بلبنان

أعلنت الفنانة ماجدة الرومي مشاركتها في الإدلاء بصوتها في الانتخابات النيابية في لبنان والتي تقام منذ صباح اليوم الأحد في جميع المحافظات، وسط إجراءات أمنية مشددة اتخذتها عناصر الجيش وقوى الأمن الداخلي.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل مشاركة الفنانة ماجدة الرومي في الانتخابات النيابية في لبنان

نشرت ماجدة الرومي صورتها وعلى يديها بصمة الانتخابات عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، وعلقت عليها: “ماجدة الرومي تنتخب”.

نجوم الفن يحفزون المواطنين للنزول لانتخابات لبنان

وحرص عدد من نجوم الفن عبر مواقع التواصل الاجتماعي على تحفيز المواطنين للنزول للانتخابات، فكتبت إليسا: “كل واحد منكن لازم يقترع ويقوم بهالواجب الوطني اليوم من بعد هالسنين اللي شفنا فيها الظلم والفقر والإجرام والوقاحة! وانشالله بالليل بتكون خاتمة أحزاننا!”.

وفي منشور أخر كشفت عن صوتها، فقالت: “أنا طالعة على ضيعتي دير الأحمر قوم بواجبي الانتخابي وصوتي أكيد أنطوني حبشي بوج السلاح والفساد! أهلي ومنطقتي عندن حق والحق ما بيموت لو قد ما حاولوا!”.

بينما كتبت نوال الزغبي: “ “يلا يا لبنانيين استرجعوا الوطن … اليوم صوتك رح يغيّر المافيا اللي حاكمتنا… بحبك يا لبنان …يا وطني بحبك”.

ماجدة الرومي بمهرجان الموسيقى العربية

من ناحية أخرى، تصدرت الفنانة القديرة ماجدة الرومي قائمة الأعلى سعرا بين حفلات النجوم بمهرجان الموسيقى العربية اذ أنها من المقرر أن تحي حفل ختام المهرجان في يوم 15 نوفمبر، وأتت أسعار التذاكر على النحو الأتي الأعلى 2010 جنيهات، وتضم ثلاث فئات أخرى تتراوح بين 1760 جنيهًا، 1510 جنيهات، و860 جنيهاً، ومن المقرر أن يشاركها بالحفل أوركسترا الاتحاد الفيلهارموني وقيادة المايسترو العالمي نادر عباسى.

وتعرضت ماجدة الرومي في وقت سابق لأزمة صحية مفجأة جعلتها تفقد توازنها سقوطا على مسرح الغناء أثناء إحيائها حفل مساء أمس الأربعاء ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون، تحت شعار «جرش مزينة بالفرح» في الأردن، وكشفت مذيعة الحفل أنذاك، أن ماجدة الرومي تعرضت لهبوط حاد في الضغط، والسكر وهو ما أدخلها في حالة من عدم التوازن لدقائق، وبعد دقائق لم تكن قليلة استطاعت أن تعود لحالتها الطبيعية فيوسط ترحيب حار من الحضور بعودة المطربة ماجدة الرومي لإحياء الحفل من جديد، والاطمئنان على حالتها الصحية.