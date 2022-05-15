انت الان تتابع تفاصيل خبر رئيس الوزراء: الدين العام على مستوي العالم بيتفاقم وزاد بنسبة 351%.. وخساير العالم تقدر بـ 12 تريليون دولا حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697836/رئيس-الوزراء-الدين-العام-على-مستوي-العالم-بيتفاقم-وزاد-بنسبة-351-وخساير-العالم-تقدر-بـ-12-تريليون-دولا

قال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية تراجعت أن الدين العام على مستوي العالم بيتفاقم وزاد بنسبة 351% وأن 60% من بلدان العالم الأشد ققرا أصبحت مديونياتها فى حالة حرجة والتضخم وصل ل 9% على مستوى العالم.

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وأضاف، رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عالمي، للإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وتنشيط البورصة وإجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير السلع للمواطنين، أن خسائر الناتج العالمي وصلت 12 تريليون دولار، جراء تلك الازمة الاقتصادية التي لم تحدث من 100 عام.

خسائر العالم تقدر بـ 12 تريليو دولار

وأشار رئيس الوزراء إلى أن خسائر العالم في قطاع التجارة فقط بلغت 300 مليون دولار، مضيفًا أن العالم يم يعد يستطيع يتوقع ماذا سيكون شكل الاقتصاد العالمي الفترة المقبلة، قائلًا: أتحدى أي خبير عالمي أن يتوقع كيف سيكون شكل الاقتصاد العالمي بعد سنة.

وتحدث رئيس الوزراء عن تأثر الاقتصاد العالمي بأزمتين متتاليتين، وهي فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، مضيفًا: “لولا معدلات التنمية غير المسبوقة التي قامت بها الدولة المصرية خلال السنوات الماضية، لم تكن مصر لتتحمل هذه التداعيات منذ أزمة كورونا”.