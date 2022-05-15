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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697835/توزيع-40-كرتونة-مواد-غذائية-على-الأسر-الأكثر-احتياجا-بالغربية

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، اليوم الاحد، عن قيامها بتوزيع نحو 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، و30 ألف كيلو لحوم على الأسر الأولى بالرعاية، وذلك من خلال التعاون مع الجمعيات الأهلية الصغيرة المنتشرة في مراكز ومدن المحافظة بدعم من جمعية الأورمان خلال شهر رمضان وعيد الفطر، تحت إشراف المديرية وبالتنسيق مع الوحدات المحلية، ضمن خطة تحتشد في تنفيذها كافة الجهود التنفيذية والمجتمعية.

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وثمنت مديرية التضامن الاجتماعى بالغربية، الدور الخدمي والتنموي الذي تقوم به منظمات المجتمع المدنى، بالتعاون مع المحافظة فى دعم الأسر الأكثر إحتياجًا بمختلف قري ومراكز المحافظة،لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير حياة كريمة لهم وخاصة في المناسبات والأعياد، وأن مثل هذه المبادرات النبيلة تجسد نموذجاً للشراكة الناجحة بين الأجهزة التنفيذية،ومؤسسات المجتمع المدني.

مشاركة مؤسسات المجتمع المدني

وقالت أن ذلك في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتعزيز وتشجيع مشاركة مؤسسات المجتمع المدني والعمل بروح الفريق الواحد للارتقاء بمستوى حياة المواطن البسيط في كل الجوانب، وضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

كما عقد مركز النيل للإعلام بزفتى، ندوة إعلامية بعنوان "ارتفاع نسب الطلاق قضية أمن قومى" استهدفت مناقشة كيفية الحد من ارتفاع نسب الطلاق فى مصر . تحدث فى اللقاء الدكتور تامر محمد الشحات أستاذ علم النفس ومسئول التثقيف السياسى، موضحًا فى البداية أسباب الطلاق وهي اختلاف الدوافع التي يجب أن يقوم عليها الزواج والتركيز فقط على النواحي المادية وإهمال القيم الدينية والأخلاقية للكثير من الشباب المقبل على الزواج، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي أحد أسباب زيادة نسبة الطلاق في مصر. وأكد على أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي على العلاقة الزوجية؛ حيث أنه يؤدي إلى التباعد الاجتماعي بين الأزواج واختفاء لغة الحوار بينهم الأمر الذي يؤدي لتفاقم المشاكل فيما بينهم . وأضاف أن من أسباب الطلاق أيضا الاختلاف بين الأزواج - الخيانة الزوجية - فقدان الصبر والتحمل - اختلاف مصدر الدخل - عدم اتفاق العائلات - نقص في التواصل .

وعرض الدكتور تامر إحصائية لنماذج لعقود الزواج والطلاق لبعض المحافظات منها محافظة القاهرة والتى كان نسبة عقود الزواج لعام 2020 بلغت 134 ألف و367 وعقود الطلاق كانت 46 ألف 264 ومحافظة الدقهلية كان عدد عقود الزواج 13 ألف و701 وفى الريف 40 ألف و252 ونسبة الطلاق فى الحضر 5217 وفى الريف 12 ألف و 6 حالات. وأضاف أنه بهذه الأعداد أصبح الطلاق ظاهرة وظاهرة تهدد الأمن القومى حيث تؤدى إلى انحراف الأحداث وارتفاع معدلات الجريمة. وفى نهاية اللقاء أوصى الدكتور تامر الشحات بزيادة الندوات التثقيفية من خلال المدارس الثانوية التجارية والصناعية وأيضًا الثانوى العام وعمل ندوات تثقيفية أيضا فى الوحدات الصحية من خلال الرائدات الريفيات وتدريب الفتيات والشباب على حل المشكلات الاجتماعية.