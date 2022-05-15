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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697834/الشيوخ-يحيل-اقتراح-النائب-محمد-الصالحي-لتنفيـذ-مشروعات-الصرف-الصحى-بقري-الشرقية-للحكومة

أحال مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته العامة اليوم، تقرير لجنة الإسكان والإدراة المحلية والنقل،عن الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد الصالحي، لتنفيـذ مشروعات الصرف الصحى لقرى طلحة بردين وغيرها من القرى، مركز الزقازيق، محافظة الشرقية، للحكومة لاتخاذ اللازم.

دوت الخليج

اقتراح النائب محمد الصالحي لتنفيـذ مشروعات الصرف الصحى لقرى طلحة بردين وغيرها من القرى بالشرقية

أوضح عضو مجلس الشيوخ، فى الاقتراح المقدم منه، يستهدف الإسـراع في تنفيذ مشروعات الصرف الصـحى لـقـرى طلحـة بردين وغيرها من القري بالزقازيق شرقية وذلك لعدة أسباب منها أن :

-ربـط تصـرفات مشـروعات الصـرف الـصـحى لـقـرى ( طلحـة بـردين ، صـفيطة ، نشوة ) مركز الزقازيق من شأنه خدمة أهالي المنطقة .

- التعرف على الجـدول الزمني لنهـو مشـروعات محطـات رفـع الـصـرف الـصـحى لقرى ( الشبانات ، غزالة ، العلوية ، كفر أبوجبل ) .

- التعرف على الجدول الزمني للبـدء في إنشـاء ونهـو محـطـة المعالجـة الرئيسية الخاصـة بمشــروعات الصـرف لـقـرى الشــانات ، غزالـة ، العلويـة ، كفـر أبوجبل .

رأى اللجنة وتوصياتها :

بعـد دراسـة الإقتراح برغبـة والإطلاع على نصـوص الدستور والموضـوعات ذات الصلة واللائحة الداخليـة للمجلـس وكافـة الـقـوانين ذات الصلة ومـا أسـفرت عنـه مناقشات النائـب مـقـدم الإقتراح برغبـة وأعـضـاء اللجنـة وممثلي الحكومـة فقد إنتهت إلى الآتي : -

-تـرى اللجنـة الموافقة على المقترح المقـدم مـن النـائـب محـمـد الـصـالحي عـن تنفيـذ مشروعات الصرف الصحى لقرى طلحة بردين وغيرها من القرة بالزقازيق شرقية .

-وتوصى اللجنة بضرورة رفع المقترح لرئاسة مجلس الوزراء لمخاطبة الوزراء المعنيين لاتخاذ اللازم نحو ذلك .

-واللجنـة إذ تـورد تقريرهـا إلى المجلـس المـوقـر وترجـو التفضـل برفعـه إلى الحكومـة لإتخاذ ما تراه لازما بشأن تنفيذه .