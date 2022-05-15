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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697831/أسباب-رتفاع-نسب-الطلاق--عنوان-ندوة-مركز-أعلام-زفتى

دوت الخليج

وقال الدكتور تامر محمد الشحات أستاذ علم النفس ومسئول التثقيف السياسى، موضحًا أسباب الطلاق وهي اختلاف الدوافع التي يجب أن يقوم عليها الزواج والتركيز فقط على النواحي المادية وإهمال القيم الدينية والأخلاقية للكثير من الشباب المقبل على الزواج، وأيضًا مواقع التواصل الاجتماعي أحد أسباب زيادة نسبة الطلاق في مصر.

مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي

وأكد على أن مواقع التواصل الاجتماعي لها تأثير سلبي على العلاقة الزوجية؛ حيث أنه يؤدي إلى التباعد الاجتماعي بين الأزواج واختفاء لغة الحوار بينهم الأمر الذي يؤدي لتفاقم المشاكل فيما بينهم . وأضاف أن من أسباب الطلاق أيضا الاختلاف بين الأزواج - الخيانة الزوجية - فقدان الصبر والتحمل - اختلاف مصدر الدخل - عدم اتفاق العائلات - نقص في التواصل .

إحصائية لنماذج لعقود الزواج والطلاق

وعرض الدكتور تامر إحصائية لنماذج لعقود الزواج والطلاق لبعض المحافظات منها محافظة القاهرة والتى كان نسبة عقود الزواج لعام 2020 بلغت 134 ألف و367 وعقود الطلاق كانت 46 ألف 264 ومحافظة الدقهلية كان عدد عقود الزواج 13 ألف و701 وفى الريف 40 ألف و252 ونسبة الطلاق فى الحضر 5217 وفى الريف 12 ألف و 6 حالات.

وأضاف أنه بهذه الأعداد أصبح الطلاق ظاهرة وظاهرة تهدد الأمن القومى حيث تؤدى إلى انحراف الأحداث وارتفاع معدلات الجريمة. وفى نهاية اللقاء أوصى الدكتور تامر الشحات بزيادة الندوات التثقيفية من خلال المدارس الثانوية التجارية والصناعية وأيضًا الثانوى العام وعمل ندوات تثقيفية أيضا فى الوحدات الصحية من خلال الرائدات الريفيات وتدريب الفتيات والشباب على حل المشكلات الاجتماعية. أدارت اللقاء هبة يمانى مسؤول البرامج بمركز النيل، تحت إشراف عبدالله الحصرى مدير المركز، وعزة سرور مدير عام إعلام وسط الدلتا، وسمير مهنا رئيس الإدارة المركزية لإعلام وسط وشرق الدلتا.