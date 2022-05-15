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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697830/رئيس-الوزراء-العالم-يمر-بأسوأ-أزمة-اقتصادية-منذ-100-عام

قال الدكتور مصطفي مدبولى ، رئيس الوزراء إن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية بناء على تكليف من رئيس الجمهورية ، خاصة وأن الازمة من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها.

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وأضاف رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفى عالمي، للإعلان عن خطة واضحة لخفض الدين العام وتنشيط البورصة وإجراءات الحماية الاجتماعية وتوفير السلع للمواطنين، بأنه من بين إجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع، مشيرا إلى أن العالم يمر بأسوأ أزمة يمر بها العالم كله منذ العشرينات منذ القرن الماضى يعنى 100 سنة، مضيفا: "خسائر تقدر بـ 12 تريليون دولار في العالم كله في الناتج الإجمالي العالمي.

وأشار إلى أن هذه الأزمة لم تحدث منذ عشرينيات القرن الماضي، وهذا تسبب في خسائر في الناتج الإجمالي تقدر بـ 12 تريليون دولار، وانخفضت معدلات النمو، بعدما كان هناك تفاؤل بارتفاعها بعد خفض تداعيات فيروس كورونا.

رئيس الوزراء: العالم يمر بأسوأ أزمة اقتصادية منذ 100 عام

خفض الدين العام وتنشيط البورصة وضمان استمرار برامج الحماية الإجتمااعية،هذه أسوأ أزمة يمر بها لاعلام منذ العشرينات من القرن الماضي، فلم يشهد العالم مثل هذه الأزمة، 12 تريليون دولار خسائر من الناتج الإجمالي للعالم، توقعات النمو خفضت

ويأتي هذا لاالمؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن رؤية الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية، وكذا خطط وجهود جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ويشارك فى المؤتمر كلا من وزراء الزراعة والتموين والتخطيط والصناعة.

وتعلن الحكومة عن تفاصيل "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، كاستراتيجية قومية تستهدف توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، وذلك بعد تلقي ملاحظات الوزارات المختلفة بشأنها، والتي كانت قد أعلنت عنها في وقت سابق.