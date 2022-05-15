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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697829/محافظ-سوهاج-يتفقد-لجان-امتحانات-الشهادة-الإعدادية-والصف-الثاني-الثانوي

تفقد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاحد ، عددا من لجان امتحانات الشهادة الإعدادية وامتحانات الصف الثاني الثانوي، وذلك بمدرستي " هدى شعراوي الاعدادية بنات، ومدرسة "صبري أبو حسين" الرسمية لغات " بمدينة سوهاج؛ للاطمئنان على انتظام سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب، بحضور السيد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والدكتور عربي أبو زيد وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، والنائب محمد لبيب عضو مجلس النواب ورئيس مجلس الأمناء بمدرسة "صبري أبو حسين ".

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جولة المحافظ شملت تفقد عدد من اللجان بالمدرستين "، واطمأن من الطلاب على مستوى الامتحانات، حيث يؤدي اليوم طلاب الشهادة الإعدادية الامتحانات في مادة " الرياضيات"، واطمأن على توفير الأجواء المناسبة للطلاب لأداء الامتحانات في سهولة ويسر .

لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي

وتفقد "الفقي " خلال جولته بمدرسة " صبري أبو حسين " الرسمية لغات إحدى لجان امتحانات الصف الثاني الثانوي، حيث يؤدي الطلاب اليوم الامتحانات في مادتي "الرياضيات، والجغرافيا" إلكترونيا عبر " التابلت " .

الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية

يشار الى أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام بلغ 90 ألف و850 طالب وطالبة، موزعين على 417 لجنة بـ 11 إدارة تعليمية على مستوى المحافظة، وقد بدأت الامتحانات أمس السبت 14 مايو الجاري وتنتهي يوم الخميس القادم 19 مايو .