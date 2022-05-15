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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697827/محافظ-الفيوم-يتفقد-سير-امتحانات-الشهادة-الإعدادية

قام الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اليوم الاحد، بتفقد سير امتحانات الشهادة الإعدادية بعدد من اللجان، للوقوف على مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب لآداء الامتحانات، وذلك بحضور الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، وسماح محمد ابراهيم وكيل وزارة التربية والتعليم.

دوت الخليج جولة المحافظ شملت تفقد لجنة مدرسة مدينة فارس للتعليم الأساسي، ولجنة مدرسة الشهيدة جاسمين شريف زيادة، حيث اطمأن على تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل اللجان، وتوزيع الطلاب على اللجان بكثافات تضمن التباعد الاجتماعي حرصًا على سلامتهم.

تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان

وأكد محافظ الفيوم، على ضرورة تنظيم عملية خروج ودخول الطلاب إلى اللجان وتقديم الإرشادات اللازمة لهم بهدف التيسير عليهم ومنع التزاحم، والتواجد المستمر للطبيب أو الزائرة الصحية بكل لجنة للتدخل الفورى فى حالات الطوارئ.

عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وقالت وكيل وزارة التربية والتعليم، أن عدد الطلاب الذين يؤدون امتحانات الفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة للعام الدراسي 2021/ 2022 بلغ 65122 طالب وطالبة، موزعين على عدد 260 لجنة بمختلف مراكز وقرى المحافظة، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية، وغرفة عمليات بكل إدارة تعليمية، لمتابعة سير الامتحانات وتذليل أي مشكلة طارئة بشكل فوري.

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كانت أكدت أن اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني سوف يتم من قبل المديريات بعد اعتماد النتيجة من قبل المحافظ المختص، ويتم ذلك بعد انتهاء أعمال التصحيح ورصد الدرجات على مستوى كل مديرية.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2022 الترم الثاني سيكون حسب ظروف كل محافظة.