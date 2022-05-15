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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697824/التربية-والتعليم-بقنا-لا-شكاوى-في-ثاني-أيام-امتحانات-الشهادة-الإعدادية

كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الاحد، عن انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية العامة فى يومها الثاني على التوالي داخل ٣٠٤ لجنة فى الإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة.

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و انتظم طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية، بمختلف مدارس محافظة قنا في اللجنة الثانية لمادة التربية الدينية، عقب انتهاء تأدية امتحان الجبر والاحصاء.

حازم عمر نائب محافظ قنا، كان قد أجري جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بمركز دشنا، للإطمئنان على انتظام سير الامتحانات خلال اليوم الثانى، رافقه الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ووفاء رشاد مدير الإدارة التعليمية بدشنا، وعدد من مسئولى التعليم.

امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية

وقال نائب محافظ قنا أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بدأت أمس السبت بمادتىّ اللغة العربية، والحاسب الالي وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق ١٩ مايو الجارى، مشيرا إلى أنه تم اليوم المرور على لجنة مدرسة مصنع السكر الإعدادية المشترك التى تضم ٩ لجان بإجمالى ١٤٨ طالب وطالبة، ولجنة مدرسة فاو الإعدادية بنين، التى تضم ١٣ لجنة، بإجمالى ٢٦٣ طالب.

مستوى امتحان مادة الجبر

موضحا أن الطلاب يؤدون اليوم الإمتحان فى مادتىّ الجبر، والتربية الدينية ة، واطمئن نائب المحافظ من الطلاب على مستوى امتحان مادة الجبر، ومن جانبهم أكدوا أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يحتوى على أسئلة من خارج المنهج، وتمنى " عمر " للطلاب التوفيق والنجاح وتحقيق التميز العلمى.