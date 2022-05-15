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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697824/التربية-والتعليم-بقنا-لا-شكاوى-في-ثاني-أيام-امتحانات-الشهادة-الإعدادية
كشفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم الاحد، عن انتظام سير امتحانات نهاية العام الدراسي للشهادة الاعدادية العامة فى يومها الثاني على التوالي داخل ٣٠٤ لجنة فى الإدارات التعليمية التسعة بالمحافظة.
دوت الخليج
و انتظم طلاب وطالبات الشهادة الاعدادية، بمختلف مدارس محافظة قنا في اللجنة الثانية لمادة التربية الدينية، عقب انتهاء تأدية امتحان الجبر والاحصاء.
حازم عمر نائب محافظ قنا، كان قد أجري جولة تفقدية بعدد من لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بمركز دشنا، للإطمئنان على انتظام سير الامتحانات خلال اليوم الثانى، رافقه الدكتور صبرى خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسيد تمساح رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، ووفاء رشاد مدير الإدارة التعليمية بدشنا، وعدد من مسئولى التعليم.
امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية
وقال نائب محافظ قنا أن امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية بدأت أمس السبت بمادتىّ اللغة العربية، والحاسب الالي وتكنولوجيا المعلومات، وتستمر حتى الخميس المقبل الموافق ١٩ مايو الجارى، مشيرا إلى أنه تم اليوم المرور على لجنة مدرسة مصنع السكر الإعدادية المشترك التى تضم ٩ لجان بإجمالى ١٤٨ طالب وطالبة، ولجنة مدرسة فاو الإعدادية بنين، التى تضم ١٣ لجنة، بإجمالى ٢٦٣ طالب.
مستوى امتحان مادة الجبر
موضحا أن الطلاب يؤدون اليوم الإمتحان فى مادتىّ الجبر، والتربية الدينية ة، واطمئن نائب المحافظ من الطلاب على مستوى امتحان مادة الجبر، ومن جانبهم أكدوا أن الامتحان فى مستوى الطالب المتوسط، ولم يحتوى على أسئلة من خارج المنهج، وتمنى " عمر " للطلاب التوفيق والنجاح وتحقيق التميز العلمى.
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