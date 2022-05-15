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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697823/التنسيقية-تعقد-جلسة-نقاشية-بشأن-قرار-رفع-الفائدة-الأمريكية-وآثاره-على-مصرغدا

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، غدا الإثنين، في التاسعة مساءا، صالون سياسي بعنوان "كيف يواجه العالم قرار رفع الفائدة الفيدرالي، وكيف تتجاوز مصر آثاره وتبعاته؟".

دوت الخليج

"التنسيقية" تعقد جلسة نقاشية بشأن قرار رفع الفائدة الأمريكية وآثاره على مصر..غدًا

يتناول الصالون مناقشة أسباب قرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي، والآثار المحلية والدولية لقرار رفع الفائدة، والتوقعات والحلول المبنية على قرار رفع فائدة الفيدرالي الأمريكي.

يدير الحوار محمد موسى، نائب محافظ المنوفية وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويستضيف كل من الباحث والخبير الاقتصادي محمد نجم، والنائبة المهندسة آمال عبدالحميد، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب وأمينة المرأة في حزب الشعب الجمهوري، والنائب محمد فريد، وكيل لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

وزير الشباب والرياضة يلتقي تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين

وكان قد التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وذلك في إطار متابعته للمشروعات والبرامج والانشطة التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع التنسيقية، في اطار بروتوكول التعاون الموقع بين الوزارة والتنسيقية.

كما أكد وزير الشباب والرياضة أنه يتابع بصفة مستمرة اخر المستجدات في المشاريع والبرامج التي تنفذها الوزارة بالتعاون مع تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين، موضحًا أن هناك العديد من المشروعات المشتركة التي تعمل على رفع الوعي لدي الشباب المصري واعلاء روح الولاء والانتماء لديهم، كما اوضح الدكتور اشرف صبحي انه سيتم تنسيق عددا من المشروعات المشتركة في مجال تدريب وتأهيل الشباب، بالاضافة الي التنسيق في عددا من الملفات الرياضية، وملف ذوي الهمم .

وحضر اللقاء كل من النائب عمرو يونس أمين سر الهيئة البرلمانية للتنسيقية في مجلسي النواب والشيوخ، النائب محمد عمارة عضو مجلس الشيوخ وأمين سر لجنة الشباب والرياضة ، النائب محمد اسماعيل عضو مجلس النواب، وكل من مؤمن السيد، احمد البشبيشي، محمود ابو خضرة، ناريمان خالد عن تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين ، ومن وزارة الشباب والرياضة اللواء اسماعيل الفار - المدير التنفيذي للوزارة ، الدكتور محمد الكردي - مساعد الوزير لشئون البطولة، الدكتور عمرو الحداد - مساعد الوزير للتنمية الرياضية، الدكتور عبد الله الباطش - مساعد الوزير للسياسات والتنمية الشبابية، الدكتور احمد جمعه - معاون الوزير للتنمية الرياضية ، الدكتور مصطفى مجدي - معاون الوزير للسياسات والتنمية الشبابية.