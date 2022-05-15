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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697822/بينهم-أحمد-ياسر-ريان-وكهربا-إيهاب-جلال-يستقر-على-قائمة-محترفي-منتخب-مصر

استقر المدرب الوطني إيهاب جلال، المدير الفني الجديد لمنتخب مصر على قائمة اللاعبين المحترفين المقرر انضمامهم لمعسكر الفريق القومي المقبل.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ويستعد منتخب مصر لخوض مواجهتين أمام غينيا إثيوبيا في الجولتين الأولى والثانية من عمر التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار.

وكشف الإعلامي إبراهيم فايق عن استدعاء جلال لـ 13 لاعب محترف، وهم: محمد صلاح، محمد النني، أحمد حجازي، عمر مرموش، محمود حسن تريزيجية، مصطفى محمد، أحمد حسن كوكا، مصطفي فتحي، كريم حافظ، أحمد ياسر ريان، محمود كهربا، أحمد حمدي، سام مرسي.

ومن المقرر أن ينطلق معسكر منتخب مصر يوم 30 مايو الجاري، استعدادًا للمواجهتين المقرر لهما في يونيو المقبل.

يذكر، أن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم، تجبر المنتخبات الوطنية على ارسال خطاب استدعاء اللاعب المحترف قبل موعد معسكر الأجندة الدولية بـ 15 يومًا.

تصريحات جلال في المؤتمر الصحفي

وقال إيهاب جلال خلال المؤتمر الصحفي لتقديمه:”أشكر كل من دعم قرار وجودنا في منتخب بلدنا، ونتفهم بعض الآراء التي لم تكن مع القرار متفهمون لوجهتي النظر.

وتابع:” لدينا مهمة سريعة للعب مباراتي تصفيات كأس أمم إفريقيا سنختار 40 لاعبا نعلنهم بعد أسبوعين والأولوية للاعب الجاهز الذي يشارك مع فريقه.

وواصل قائلاً:”المهمة الثانية بعد مباراتي تصفيات أمم إفريقيا، هي خلق قوام أكبر لمنتخب مصر يصل إلى 60 لاعبا، كتحضير للمرحلة الأبعد والتي من الممكن أن يظهر فيها لاعبين جدد

رحيل كيروش عن تدريب المنتخب

والجدير بالذكر أن كان المنتخب المصري قد خسر نهائي كأس الأمم الإفريقية في الكاميرون أمام منتخب السنغال أيضًا في يونيو الماضي.

وفشل المنتخب الوطني الأول في التأهل لبطولة كأس العالم 2022 قطر، بعد خسارة البطاقة أمس أمام السنغال، بركلات الترجيح بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف.

وأهدر الثنائي الدولي المصري محمد صلاح، وأحمد سيد زيزو، ومصطفى محمد، ويسجل عمرو السولية، ليغادر الفراعنة التصفيات ويسقط للمرة الثانية خلال شفرين امام السنغال بركلات الترجيح.