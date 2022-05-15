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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697821/لطيفة-ودينا-تدعمان-أنغام-في-محنتها-المرضية-ربنا-يشفيكي-ويعافيكي

حرصت المطربة لطيفة على دعم الفنانة المصرية أنغام في أزمتها الصحية التي فجع لها الوسط الفني في الساعات الماضية إثر خضوعها لعمليتان جراحيتان في الكتف.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير دعم لطيفة لـ أنغام في ازمتها الصحية

نشرت لطيفة عبر خاصية ستوري بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، صورة للمطربة أنغام وهي ملقاه على سرير المستشفى، وعلقت عليها: “ألف حمدالله على سلامتك ياحبيية قلبي”، من جانبه أعادت أنغام نشر الاستوري عبر حسابها.

في حين كتبت الراقصة دينا: “ألف سلامة عليكي حبيبتي ربنا يشفيكي ويعافيكي”، ودعت لها مديرة أعمالها “راندا البحيري” خلال خاصية ستوري عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، وعلقت عليها: “ألف مليون سلامة عليكي يا ست الستات، ربنا يقومك بالسلامة لينا يا أحلى نونو في الدنيا”.

مرض المطربة أنغام

وكانت تعرضت أنغام لإصابة شديدة في أوتار الكتف عرضتها لعملية جراحية دقيقة في الكتف، فضلا عن جراحة في رسغ اليد بسبب مشاكل ضخمة في الأوتار، وكانت تعاني من حالة إعياء شديد في بداية الأمر بسبب خضوعها لعملية جراحية شديدة، ولكن استقرت حالتها بشكل كبير الأن ومن المقرر أن تخضع لجلسات العلاج الطبيعي خلال الفترة المقبلة.

من ناحية أخرى، طرحت المطربة لطيفة مؤخرا أغنيتها الجديدة «الحلم»، وهي من كلمات الشاعر الراحل حسين السيد وألحان الموسيقار د. طلال وتوزيع يحيى الموجي، وتولى وليد ناصيف مهمة إخراج الكليب الذي تم تصويره في القاهرة على مدار ثلاث أيام بإشراف خالد أبو منذر، واستخدم صناع أغنية «حلم» أفضل التقنيات الحديثة لخروج الفيديو كليب بأفضل شكل.

كلمات اغنيه لطيفة الجديدة

وجاءت كلمات الأغنية: “اقبل الليل فحياة المساء شاحب الأضواء مسدول الضياء واستوى شبح على عرش الفضاء يعلن الدنيا.. بأن الليل جاء ومضى يوم وولى واتفضى عمر من الزمن وهفا قلبي وحنا ودعا روحي إلى الشجن على الأفق البعيد طائرًا ينساب من دنيا الخلود”.

وقالت لطيفة متحدثة عن مشاركتها في أغنية «حلم»: «أحب التحدي وتقديم الأغاني الصعبة، مثل أغنية حلم، والتى كتبها الشاعر الراحل حسين السيد، وأهداها إلى حبيبته متمنيًا لقائها مرة أخرى بعد رحيلها، مؤكدة أنه كان من أحد أحلامها غناء أغنية للراحل حسين السيد وها هو تحقق».