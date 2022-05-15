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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697818/أبوشقه-يطالب-بقواعد-وقوانين-محددة-وضمانات-وحوافز-للاستثمار--ورئيس-الشيوخ-مايثريه-الوكيل-يضع-مسئوليه-لتصحيح-التشريعات

طالب المستشار بهاء أبوشقه وكيل أول مجلس الشيوخ، بضوابط موحده واضحه وظاهره لاتحتاج الي تأويل أو تفسير، قائلاً: أن نكون أمام ضمانات وحوافز للاستثمار، لأنه ببساطة أي مستثمر يبحث عن ضمانات أكثر وحوافز أكثر، موضحا أنه بعد 25 يناير بعض مستثمرين قدموا للمحاكمه بسبب عدم وضوح القواعد ومن ثم لابد نكون أمام قواعد ضابطه ومحدده .

دوت الخليج

أبوشقه يطالب بقواعد وقوانين محددة وضمانات وحوافز للاستثمار

وأضاف أبوشقه في كلمته في الجلسه العامه، اليوم اثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلى بحضور وزير الزراعة السيد القصير، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول إشكاليات تقنين ملكية الأراضي الزراعية بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وتسهيل تسجيلها من خلال الهيئة، وسرعة إنهاء جميع الموافقات اللازمة من جميع الجهات " الشباك الواحد". ، بانه بات من الضرورى ان نكون إمام تشريعات موحده توسس لهذه الضمانات ، لانه مفيش حاجه اسمها تبسيط اجراءات ولكن لابد من وضع ضوابط لان القاعده القانونيه عامه وملزمه تمنع هذا وتمنع هذا الشتات وحتي نكون أمام مجال وارض خصبه بعيد عن افكار المغامرين ليستغلوا الوضع الحالي .

وشدد أبوشقة، في الجلسه العامة، بأن المطلب الأساسي حاليا أن نكون إمان جوهر اساسي أن هناك الكثير من النصوص المتساقطه لهذا القانون يتضمن نصوص يتناقض مع نصوص قانون اخر. وتصحيحا لهذا الموقف لابد أن نكون قانون موحد للاستثمار يجمع شتات هذه النصوص ويجمع قواعد الاستثمار ونحتاج الي ضمانات وحوافز اكثر.

وعقب رئيس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بأن مايثريه الوكيل يضع مسئوليه مشاركه علي الحكومه وعلي المجالس النيابيه لتصحيح ماقد يكون من تشريعات .