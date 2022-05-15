انت الان تتابع تفاصيل خبر الانسحاب ليس منهم.. 3 قرارات منتظرة في اجتماع الأهلي المصيري اليوم حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697816/الانسحاب-ليس-منهم-3-قرارات-منتظرة-في-اجتماع-الأهلي-المصيري-اليوم

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عن عقد اجتماع طارئ اليوم الأحد لمناقشة موقف القلعة الحمراء من خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا على أحد ملاعب المغرب. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قد أعلن عن اسناد مهمة تنظيم مباراة نهائي دوري الأبطال إلى دولة المغرب، وذلك بعد أن اقترب الوداد المغربي حسم تأهله إلى موقعة الفاينال.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وكشف مصدر خاص لـ "دوت الخليج" النقاب عن عددٍ من القرارات منتظر صدورها عقب الاجتماع، إذ سيناقشها المجلس، وتشهد اجماعًا من غالبية الأعضاء.

وتأتي أولى القرارت هي توجه الأهلي إلى المحكمة الرياضية الدولية من أجل الحفاظ على حقوقه في الأزمة. أما القرار الثاني فهو تحميل اتحاد الكرة مسؤولية قرار الكاف، لعدم متابعته الملف من فبراير الماضي. وثالث القرارات هو مطالبة الأهلي بالعدالة التحكيمية دون التطرق لاستقدام حكام من أوروبا.

وأوضح المصدر أن مجلس إدارة النادي الأهلي لن يناقش قرار الانسحاب من نهائي دوري أبطال إفريقيا، مشيرًا إلى أنه حتى وإن طرح الأمر لن يجد القبول. وكان الأهلي قد أرسل بيانًا إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، فور الإعلان عن القراريطلب فيه إقامة المباراة النهائية لدوري الأبطال في دولة محايدة، بعيدًا عن الفرق الأربعة التي تتسابق في الدور قبل النهائي للبطولة.

وجاء بيان النادي الأهلي على النحو التالي: بتوقيع محمود الخطيب، رئيس النادي أنه نظرًا لأن «كاف» لم يعلن عن الدولة التي سوف تستضيف المباراة النهائية لدوري الأبطال حتى الآن، وهو الأمر الذي كان ينتظر الجميع الإعلان عنه في وقت مبكر، قبل وضوح الرؤية وتقليص عدد الفرق المتنافسة إلى أربعة فقط.

وهي التي تتبارى حاليًا في الدور قبل النهائي للبطولة، وطالب النادي بالعدالة الكاملة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، وإقامة المباراة المشار إليها في ملعب محايد، ولن يكون من العدل منح طرف أفضلية بإقامة النهائي في بلده ووسط جمهوره على حساب الطرف الآخر، خاصًة أن هذا يتنافى مع قواعد اللعب النظيف.

وأكد النادي الأهلي على ثقته الكبيرة في عدالة الاتحاد الإفريقي وإدارة الأمور باحترافية بما يحفظ حقوق الفرق الأربعة.