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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697815/الإسكان-إجراء-القرعة-العلنية-لحجز-قطع-أراضي-مقابر-المسلمين-بالعاشر-من-رمضان-29-مايو

أعلن المهندس أحمد عمران، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أنه سيتم إجراء القرعة العلنية اليدوية لتخصيص 234 قطعة أرض مقبرة جاهزة (للمسلمين) بمساحة ٤٠م٢ تقريبًا للمقبرة.

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إجراء القرعة العلنية لتخصيص قطع أراض مقابر المسليمن

وأوضح أن الجرعة ستتم يوم الأحد الموافق 29/5/2022، بين المتقدمين للحجز ممن تنطبق عليهم الشروط من قاطني مدن (العبور - الشروق - العاشر من رمضان)، والتي تم طرحها خلال شهر مارس الماضي.

وأضاف المهندس أحمد عمران، أن على العملاء المتقدمين لحجز قطع أراضي المقابر، الحضور بداية من الساعة العاشرة صباح يوم الأحد 29/5/2022؛ لإجراء عملية تسجيل الحضور، وأنه سيتم غلق الأبواب في تمام الساعة 12 ظهراً للبدء في إجراء القرعة العلنية.

وأوضح أنه سيتم السماح بحضور القرعة العلنية للمتقدمين للحجز فقط، بموجب إيصال سداد المقدمة، كما سيتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز من الدخول في هذه القرعة.