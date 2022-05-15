انت الان تتابع تفاصيل خبر "اقترب" جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 وموعد إجازة عيد الأضحى حصرياً على موقعنا

القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697814/اقترب-جدول-امتحانات-الثانوية-العامة-2022-وموعد-إجازة-عيد-الأضحى

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، وذلك بالتزامن مع إعلان موعد الإمتحانات، والتي من المقرر لها أن تتم في شهر يونيو المقبل، وهذا هو الموعد النهائي بحسب ما ذكرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان سابق لها.

وينشر موقع دوت الخليج جدول امتحانات الثانوية العامة 2022 سواء للمواد الأساسية أو المواد المضافة إلى المجموع.

جدول امتحانات الثانوية العامة

كما ننشر جدول وضوابط وكيفية أداء امتحانات الثانونية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية للعام الدراسي 2021-2022.

المواد غير المضافة للمجموع

تبدأ امحانات الثانوية العامة في المواد غير المضافة إلى المجموع يوم 20 يونيو، حيث يتم أداء امتحانات مادي التربية الدينية والتربية الوطنية.

ويوم الثلاثاء 21 يونيو يتم عقد امتحانات مادي الإقتصاد والإحصاء.

المواد الأساسية

بينما تنطلق امتحانات المواد الأساسية للثانوية العامة 2022 يوم 26 يونيو، حيث يعقد امتحان اللغة العربية، والإثنين 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية. الأحد 3 يوليو: الكيميا للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية الثلاثاء 5 يوليو: الرياضات التطبيقية للشعبة العلمية الخميس 5 يوليو اللغة الأجنبية الأولى. ثم يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 9 يوليو إلى يوم 12 يوليو

وتستأنف الامتحانات يوم الخميس 14 يوليو، حيث يتم عقد انتحانات الفيزياء للشعبة العليمة والتاريخ للشعبة الأدبية الأحد 17 يوليو، يتم عقد امتحانات الجولوجيا وعلوم البيئة لشعبة علمي علوم، والرياضيات البحتة لشعبة علمي رياضة، فيما يتم عقد امتحان علم النفس والإجتماع للشعبة الأدبية وتختتم امتحانات الثانوية العامة يوم الخميس الموافق 21 يوليو بإجراء امتحانات الأحياء لعلمي علوم والرياضيات التطبيقية لعلمي رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

ضوابط امتحانات الثانوية العامة

- تكون الامتحانات ورقية والإجابة بنظام الباب شيت - الأسئلة اختيار من متعدد فقط - يتسلم الطالب ورقة مفاهيم ولا يجوز اصطحاب الكتاب المدرسي أو التابلت - المواد التي لا تضاف إلى المجموع هي: التربية الدينية والتربية الوطنية والاقتصاد و الإحصاء