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القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:46 مساءً - محمد السيد - /697825/البنك-الأهلي-المصري-NBE-يقدم-قرض-السيارة-بـ-مليون-جنيه-أعرف-الشروط

أعلن البنك الأهلي المصري NBE عن توفير قرض السيارة بقيمة تصل لمليون جنيه، فهناك من يرغب شراء سيارة أما للعمل عليها وزيادة مصدر دخله أم لمساعدته في التنقل كوسيلة مواصلات لايمكن للبعض التخلي عنها، وفي الوقت ذاته، يريد شرائها دون ضغوطات مالية لذلك يوفر البنك الأهلي المصري NBE قرض السيارة، ويقدم دوت الخليج التفاصيل والشروط والأوراق المطلوبة.

تفاصيل قرض السيارة من البنك الأهلي المصري تحدد قيمة القرض البنك الأهلي المصري لشراء سيارة بداية من 20 ألف جنيه إلى مليون جنيه، ويتراوح سعر الفائدة بين 17% إلى 22.5% سنويا متناقصة، فيما تكون مدة السداد مستمرة على مدار 7 سنوات. شروط البنك الأهلي المصري NBE على قرض السيارة الأوراق المطلوبة على قرض السيارة من البنك الأهلي

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