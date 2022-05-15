مدبولى: الأزمة الاقتصادية الحالية الأسوأ فى العالم والخسائر 12 تريليون دولار

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:26 مساءً - قال الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء، إن مؤتمر اليوم لإعلان خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، خاصة وأن الأزمة من المتوقع أن تطول أكثر من المتوقع لها، موضحا أن الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية هى أسوأ أزمة يمر بها العالم، والخسائر فى العالم قدرت بـ 12 تريليون دولار حتى الآن.

وأضاف فى مؤتمر صحفي عالمى، أنه من بين إجراءات الدولة المصرية هو تعزيز دور القطاع الخاص، وتوطين الصناعة المحلية، وتنشيط البورصة المصرية، وتوفير السلع.