القوات المسلحة تدمر عددا من البؤر الإرهابية بشمال سيناء.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 15 مايو 2022 01:26 مساءً - استكمالاً للجهود المكثفة التى تبذلها القوات المسلحة فى توجيه ضرباتها المتلاحقة للقضاء على الإرهاب بشمال سيناء، تم محاصرة وتدمير عددا من البؤر الإرهاربية التى تتخذها العناصر الإرهابية مركزاً لتنفيذ عملياتها الإرهابية، وذلك خلال الثلاثة أيام الماضية.

ونجحت القوات الجوية فى تدمير3 عربة دفع رباعى وعدد من الأوكار بشمال سيناء تستخدمها العناصر الإرهابية فى تنفيذ مخططاتها، كما تمكنت قوات إنفاذ القانون من تدمير عربة دفع رباعى مموهه تستخدمها العناصر الإرهابية فى مهاجمة قواتنا، كما تم ضبط 2 أربى جى و3 رشاش متعدد ومسدس و60 طلقة أنواع ، كما تم مقتل 4 فرد تكفيرى وتم التحفظ على جثث القتلى الإرهابيين لتسليمها لذويهم حال التعرف عليهم.

وأثناء أعمال التفتيش والمداهمة بقرية المقاطعة عثرت القوات على عدد من الأسلحة مختلفة الأنواع وكميات كبيرة من الذخائر مختلفة الأعيرة، وعدد من الخزن بالإضافة إلى عبوات ناسفة مُعدة للتفجير وحزاما ناسفاً وعدد من الأجولة تحتوى على مادة شديدة الإنفجار (TNT )، ودوائر كهربائية معدة للتفجير، وكميات كبيرة من مواد الإعاشة ، و21 هاتف محمول و3 لاب توب وتابلت .

هذا وتواصل القوات المسلحة جهودها الوطنية المخلصة لدحر الإرهاب وملاحقته على كافة الإتجاهات الإستراتيجة للدولة بعزيمة لا تلين، وتؤكد دائماً أن غايتها تحقيق الأمن والأمان والإستقرار لشعب مصر العظيم.