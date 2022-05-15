4 توصيات لنجاح خارطة الطريق الخاصة بعلوم المحيطات للدول الإفريقية

جدة - نرمين السيد - اختتمت فعاليات المؤتمر الإفريقى لتحديد الأولويات وتطوير الشراكة لعقد الأمم المتحدة لعلوم المحيطات من أجل التنمية المستدامة، والذى استضافته وزارة التعليم العالى والبحث العلمى، والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد برئاسة الدكتور عمرو زكريا حمودة، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 12 مايو 2022.





وشارك فى تنظيم المؤتمر اللجنة الحكومية الدولية لعلوم البحار التابعة لليونسكو من خلال لجنتها الفرعية لإفريقيا (IOCAFRICA)، بمشاركة ممثلين عن 25 دولة إفريقية، وممثلين عن دول (فرنسا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليونان، البرتغال).

وقد تم عرض أهم التوصيات خلال الجلسة الختامية للمؤتمر، والتى ترأسها كل من الدكتور عمرو حمودة، والدكتور فلاديمير ريابينين الأمين العام للجنة الحكومية لعلوم المحيطات لليونسكو ومساعد المدير العام لليونسكو، والدكتور كواديو أفيان رئيس لجنة (IOC-AFRICA).

وأكد الدكتور فلاديمير ريابينين على إمكانية تقديم مساهمة كبيرة للمحيط فى الاستدامة وفقًا للاتجاهات التالية: المحيطات الصحية وخدمات النظم البيئية المستدامة للمحيطات، نظم الإنذار الفعالة والتأهب لأمواج تسونامى وغيرها من الأخطار ذات الصلة بالمحيطات، المرونة فى مواجهة تغير المناخ والمساهمة فى التخفيف من حدته، خدمات قائمة على أسس علمية من أجل اقتصاد المحيط المستدام، البصيرة بشأن قضايا علوم المحيطات الناشئة، وذلك وفقًا لما جاء بالإستراتيجية متوسطة المدى للجنة الحكومية لعلوم المحيطات 2022-2029.

من جانبه، أشار الدكتور عمرو حمودة إلى أن هناك تسعة محاور عمل أساسية لعقد المحيطات فى إفريقيا، وهم: الإدارة المستدامة للمحيطات فى إفريقيا، المحيطات وصحة الإنسان فى إفريقيا، مصايد الأسماك فى إفريقيا مقابل الصيد غير القانونى وغير المبلغ عنه وغير المنظم، إطلاق إمكانات الكربون الأزرق لإفريقيا، تعزيز أنظمة الإنذار المبكر بالأخطار المتعددة وقدرة المجتمع على الصمود، نظم رصد المحيطات والتنبؤ لإفريقيا، إنشاء مركز إفريقى للمعرفة حول المحيطات (Digital Twin for Africa)، تعزيز قدرات ومهارات شباب الباحثين المهنيين الأفارقة فى مجال علوم المحيطات (ECOPs)، البرنامج الإقليمى لمحو الأمية فى المحيطات لإفريقيا.

وأضاف الدكتور كواديو أفيان أنه لتطوير خطة إدارة المحيطات فى إفريقيا لابد من العمل على تحقيق المحاور التالية: اقتصاد المحيطات المنصف والمستدام مقابل تغير المناخ وأزمة التنوع البيولوجى، الخطط المكانية البحرية وإدارة المنطقة الساحلية والإنذار المبكر، التركيز على الأولويات فى خارطة طريق العقد الإفريقى (مصايد الأسماك المستدامة - المحيطات وصحة الإنسان - الكربون الأزرق - الحد من مخاطر الكوارث ...)، صياغة واجهات السياسة وتحديد مجتمعات الممارسة، تعميم مناهج تربوية على المستوى الجامعى "مستوى الماجستير": (التخطيط المستدام للمحيطات، والتخصصات الأوقيانوغرافية).

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامى والمتحدث الرسمى لوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن توصيات المؤتمر انتهت إلى أولوية العمل على المحاور التالية بشكل مباشر؛ لضمان نجاح خارطة الطريق الخاصة بعلوم المحيطات للدول الإفريقية، وهى:

وضع آليات لحماية المدن الساحلية المهددة بالغرق فى القارقة الإفريقية، وعلى رأسها مدينة الإسكندرية. وضع برامج تدريبية لتدريب الباحثين الأفارقة بالمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بجمهورية مصر العربية، وذلك داخل معامل المعهد وعلى متن سفن الأبحاث؛ لنقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة التى يمتلكها المعهد إلى الدول الإفريقية من خلال البرامج التدريبية التى سينظمها المعهد فى إطار اتفاقيات التعاون التى تم توقيعها خلال المؤتمر. دعوة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار و المصايد لحضور الجمعية العمومية للجنة الحكومية لعلوم المحيطات فى مقرها باليونسكو بباريس يونيو القادم؛ لعرض رؤية المعهد للنهوض بالبحث العلمى فى مجال علوم البحار فى إفريقيا. البدء فى تفعيل مذكرات التفاهم التى تم توقيعها خلال فعاليات المؤتمر بين المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد، واللجنة الحكومية لعلوم المحيطات باليونسكو لجعل المعهد الشريك التنفيذى لعقد المحيطات بإفريقيا (Decade Implementation Partner)، بالإضافة إلى دعم لجنة (IOC-UNESCO) لمذكرات التفاهم الأخرى التى تم توقيعها بين المعهد، والمعهد القومى لعلوم المحيطات والجيوفيزياء التطبيقية بإيطاليا، وجامعة البحر الأحمر بالسودان، ومعهد كينيا للبحوث البحرية والمصايد.

ومن المقرر أن تقوم اللجنة الحكومية لعلوم المحيطات التابعة لليونسكو (IOC-UNESCO) برفع هذه التوصيات الهامة إلى الأمم المتحدة لعرضها خلال مؤتمر المناخ القادم (COP 27) الذى سيقام بمدينة شرم الشيخ خلال شهر نوفمبر القادم.